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「離職公主」爆迪士尼工作真相：同事捅刀、飽受創傷

聯合新聞網／即時報導
杭特在佛州迪士尼樂園負責扮演貝兒和長髮公主。（截自TikTok）
杭特在佛州迪士尼樂園負責扮演貝兒和長髮公主。（截自TikTok）

佛州一名「離職公主」在社群媒體上分享自己在迪士尼工作的經歷，爆料在「夢幻樂園」的工作其實超級辛苦。

據「每日郵報」（Daily Mail）報導，30歲的杭特（Hunter Haag）從2016年就開始在奧蘭多的迪士尼樂園工作，一直到2021年才因為疫情而被解雇。杭特在迪士尼負責扮演「美女與野獸」的貝兒公主，還有「魔髮奇緣」的長髮公主。她在TikTok上分享，雖然在迪士尼工作可以說是夢幻職業，但是按照規定他們不能告訴外界自己「其實是公主」，所以每次有人問她做什麼工作，她就會捏造說自己在做產品開發。

她認為這份工作讓她受到不少「創傷」，因為從面試到工作過程中公司都非常要求外表，負責扮演迪士尼角色的王子公主們每八個月就要進行一次「身體檢查」，確保他們看起來符合扮演的角色樣貌、身形與年紀，如果看起來不夠健康苗條，就可能不能再扮演王子或公主。

杭特也提到，長髮公主的假髮非常重，所以她的脖子因為這樣出了問題，而且他們大多待在沒有窗戶、照不到陽光的地方，讓她很多時候只想躲起來哭，而不是對遊客假笑。

不只如此，在迪士尼工作非常競爭，會有很多人為了取得扮演角色的機會不擇手段，即使杭特有機會扮演公主參與遊行，競爭的同事也不會為她開心，反而還會說她壞話。

杭特的分享吸引不少網友留言討論，有網友說這段經歷「簡直就像在高中一樣」，也有其他人表示自己曾在迪士尼工作，證實杭特所說的「1000%是實話」。

迪士尼 樂園 社群媒體

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