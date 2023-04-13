出任眾院議長屆滿100天 麥卡錫蜜月期結束

麥卡錫(Kevin McCarthy)出任眾院議長屆滿100天。(路透)

新聞網站「國會山莊報」(The Hill)13日報導，麥卡錫 (Kevin McCarthy)出任眾院議長屆滿100天，蜜月期儼然已經結束；共和黨 將針對調高國債上限、刪減聯邦預算兩大議題與拜登 總統及民主黨攤牌，是麥卡錫上台以來面臨的最險峻考驗，萬一協商破局恐讓已經搖搖欲墜的經濟進一步受創。

報導指出，麥卡錫以刪減聯邦預算做為同意調高國債上限的條件逼迫拜登談判，雖然普遍得到共和黨同僚支持，但共和黨內部對於施政優先順序仍然意見分歧，共和黨國會議員、麥卡錫及黨內高層之間的檯面下關係緊張。與拜登政府談判之前，究竟要如何拿出一套足以制衡拜登提案的長期預算藍圖，共和黨迄今無法整合。

爭取議長大位過程中，麥卡錫向共和黨極右派做出讓步，同意只要一人即可發動罷免議長投票程序，未來也可能讓自己陷入險境。

眾院預算委員會資深成員、伊利諾州民主黨聯邦眾議員夏考斯基(Jan Schakowsky)表示，有些共和黨籍眾議員透過明講或暗示，清楚表明將不會配合他們不喜歡的政策，對於麥卡錫而言，「這真的非常困難的狀況」。夏考斯基說：「且讓我們看看他是否撐得過去。」