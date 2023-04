女子人行道上吸毒 突脫褲生孩子…路人看傻 忙幫接生

加州 一名女子在人行道上突然破水生產,讓經過的路人看到全都嚇壞,有些善心人士也趕緊上前幫忙。

據「紐約郵報」(New York Post)報導,這起事件是上周發生在舊金山 街頭。據報女子當時在人行道上吸食毒品 ,不久後就側臥在路邊,脫下褲子產下嬰兒。

從網路上瘋傳的影片中可以看見,女子脫下褲子倒臥在路邊,看起來精神狀況不太好。她的兩腿之間有一個剛生下來的嬰兒放聲大哭,旁邊的男子一直告訴女子放輕鬆不要動,不過女子試圖要抱著嬰兒,旁邊的其他善心人士則拿著毛巾來幫忙。

當地消防局證實4月6日當天的確有人在公開場合生下孩子,不過並沒有證實是否就是街上的這名女子。據報女子及嬰兒都被送往醫院,目前情況穩定。

不少網友看了都忍不住說孩子太可憐了,「希望媽媽跟孩子都能得到幫助」、「看了好難過」。

