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女子人行道上吸毒 突脫褲生孩子…路人看傻 忙幫接生

聯合新聞網／即時報導
女子在街道上產下一名嬰兒。（取材自推特）
女子在街道上產下一名嬰兒。（取材自推特）

加州一名女子在人行道上突然破水生產，讓經過的路人看到全都嚇壞，有些善心人士也趕緊上前幫忙。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，這起事件是上周發生在舊金山街頭。據報女子當時在人行道上吸食毒品，不久後就側臥在路邊，脫下褲子產下嬰兒。

從網路上瘋傳的影片中可以看見，女子脫下褲子倒臥在路邊，看起來精神狀況不太好。她的兩腿之間有一個剛生下來的嬰兒放聲大哭，旁邊的男子一直告訴女子放輕鬆不要動，不過女子試圖要抱著嬰兒，旁邊的其他善心人士則拿著毛巾來幫忙。

當地消防局證實4月6日當天的確有人在公開場合生下孩子，不過並沒有證實是否就是街上的這名女子。據報女子及嬰兒都被送往醫院，目前情況穩定。

不少網友看了都忍不住說孩子太可憐了，「希望媽媽跟孩子都能得到幫助」、「看了好難過」。

加州 舊金山 毒品

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