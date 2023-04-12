洩密檔案獲柯比證實：美國有特種部隊在駐烏克蘭大使館

白宮國家安全會議發言人柯比證實國駐烏大使館裡有「少數美軍」。(美聯社)

日前曝光的五角大廈洩密檔案指出，美國駐烏克蘭大使館 裡有美國特種部隊(US Special Forces)進駐。白宮國家安全會議(National Security Council)發言人柯比 (John Kirby)12日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時證實說，美國駐烏大使館裡有「少數美軍」，但強調這些美軍「並不是在戰場上打仗」。

柯比受訪時說，不願針對具體數字或行動發表評論，但美國駐烏克蘭大使館確實有少數美軍，配合大使館武官辦公室(Defense Attachés office)落實烏克蘭物資運送任務。他說，這些美軍是在大使館旗下，屬於武官辦公室。

柯比說，這些美軍「並不是在戰場上打仗」。

福斯新聞網報導，派駐基輔的美軍同時負責維安工作。

柯比表示，總統命令並沒有改變，也就是美國不會派兵到烏克蘭參戰。

至於國防機密資料外洩可能對美國盟邦產生的影響，柯比表示，美國正設法與盟友及合作夥伴溝通，「對他們解釋我們目前掌握的所有狀況」。

他說：「有許多事情我們現在還不知道，但我們要確認盟邦了解，我們對於這起事件非常、非常嚴肅面對，犯罪調查正在進行中，國防部也針對國安影響展開通盤檢討。我們同時聽取盟邦的疑問與關切，並盡最大努力向他們解答。」