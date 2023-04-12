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南卡聯邦參議員史考特成立參選2024總統研究委員會

記者顏伶如／即時報導
南卡聯邦參議員史考特宣布成立2024年參選總統研究委員會。(美聯社)
南卡聯邦參議員史考特宣布成立2024年參選總統研究委員會。(美聯社)

共和黨內最受矚目的非洲裔領袖、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)，12日宣布成立2024年參選總統研究委員會( exploratory committee)。

史考特12日上午接受福斯新聞網(Fox News)節目「福斯與朋友」(Fox and Friends)專訪時說，連續數周實地走訪較早舉行初選的愛阿華州、新罕布夏州等地以及故鄉南卡羅來納州之後，決定成立參選總統研究委員會。

史考特說：「我發現民眾渴求著希望。他們渴求以保守派價值理念為根基的一種樂觀、正面訊息。」

紐約時報報導，史考特競選聯邦議員之後，選舉戶頭仍有2180萬經費。參選總統研究委員會成立之後，史考特可以直接為投入2024年大選募款，開始累積全國知名度。

報導指出，史考特本周末將在查爾斯頓市(Charleston)為募款金主舉辦活動。

史考特接受「福斯與朋友」訪問時，被問到是否足以擊敗已經宣布再戰2024的前總統川普。史考特並未正面回答，而是將話題轉到批評民主黨。

他說，選舉重點將放在拜登總統的失敗。他表示：「我們為選民提供選民，民眾可以決定我們如何往前走，而不是只在討論共和黨員的角色。我覺得我們應該討論如何打敗拜登才對。」

南卡羅來納州 拜登 共和黨

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