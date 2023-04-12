馬斯克疾呼全球暫緩發展AI 卻被爆在準備推特AI計畫

有媒體披露，馬斯克（Elon Musk）近來對外大聲疾呼暫緩發展AI，卻在推特暗中推動相關計畫。（美聯社）

媒體今天披露，馬斯克 （Elon Musk）近來對外大聲疾呼暫緩發展AI ，卻在推特 暗中推動相關計畫。

根據財經內幕新聞（Business Insider）報導，馬斯克採購數以千計功能強大、價值不菲的運算處理器，同時還網羅AI工程人才。另一家科技媒體Information也披露，馬斯克構思開發一個能和ChatGPT競爭的AI技術。

與此同時，馬斯克自去年底以440億美元收購推特後進行裁員，作為大幅削減成本措施的一部分。

馬斯克不到兩周前才和一群專家連署一封公開信，大聲疾呼暫停AI的發展。

這封公開信發表在馬克斯資助的「生命未來研究所」（Future of Life Institute）官網，呼籲暫停開發強大功能的AI系統6個月。

根據財經內幕報導，馬斯克在推特的AI計畫才剛起步，主要關於訓練語言模型，創造文字內容。

報導中表示，生成式AI也可能被作為搜尋和廣告的工具，目前還不清楚AI在推特扮演的角色。

對於法新社尋求評論的要求，推特回覆了一個便便的表情符號，這已成為推特在馬斯克收購後的作法。