我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普讚習近平「出色男人」：外型好頭腦好 無可替代

越有錢真的越快樂 但對整體人生滿足感影響不大

馬斯克疾呼全球暫緩發展AI 卻被爆在準備推特AI計畫

中央社舊金山12日綜合外電報導
有媒體披露，馬斯克（Elon Musk）近來對外大聲疾呼暫緩發展AI，卻在推特暗中推動相關計畫。（美聯社）
有媒體披露，馬斯克（Elon Musk）近來對外大聲疾呼暫緩發展AI，卻在推特暗中推動相關計畫。（美聯社）

媒體今天披露，馬斯克（Elon Musk）近來對外大聲疾呼暫緩發展AI，卻在推特暗中推動相關計畫。

根據財經內幕新聞（Business Insider）報導，馬斯克採購數以千計功能強大、價值不菲的運算處理器，同時還網羅AI工程人才。另一家科技媒體Information也披露，馬斯克構思開發一個能和ChatGPT競爭的AI技術。

與此同時，馬斯克自去年底以440億美元收購推特後進行裁員，作為大幅削減成本措施的一部分。

馬斯克不到兩周前才和一群專家連署一封公開信，大聲疾呼暫停AI的發展。

這封公開信發表在馬克斯資助的「生命未來研究所」（Future of Life Institute）官網，呼籲暫停開發強大功能的AI系統6個月。

根據財經內幕報導，馬斯克在推特的AI計畫才剛起步，主要關於訓練語言模型，創造文字內容。

報導中表示，生成式AI也可能被作為搜尋和廣告的工具，目前還不清楚AI在推特扮演的角色。

對於法新社尋求評論的要求，推特回覆了一個便便的表情符號，這已成為推特在馬斯克收購後的作法。

AI 馬斯克 推特

上一則

非二元性別者犯下5死槍案 推特反LGBTQ假訊息激增

下一則

南卡聯邦參議員史考特成立參選2024總統研究委員會

延伸閱讀

非二元性別者犯下5死槍案 推特反LGBTQ假訊息激增

非二元性別者犯下5死槍案 推特反LGBTQ假訊息激增
馬斯克說他的狗才是推特CEO 坦言擁有推特一直很痛苦

馬斯克說他的狗才是推特CEO 坦言擁有推特一直很痛苦
富豪搖籃 賓州大學畢業生薪水最高 擊敗哈佛與耶魯

富豪搖籃 賓州大學畢業生薪水最高 擊敗哈佛與耶魯
推特走入歷史 併入馬斯克另一企業X Corp

推特走入歷史 併入馬斯克另一企業X Corp

熱門新聞

肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
美國一名女校車司機不堪長期遭乘車高中學生霸凌，失控在車上飆罵並爆粗口，全程遭學生錄下並放上網路，沒想到反而獲得網友一片讚揚。（取材自推特）

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

2023-04-06 07:26
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單，上面強調不要有裝飾、不要有文字，還畫了示意圖給對方看。(擷自Reddit)

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

2023-04-09 10:22
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
圖為余月作案時的視頻截圖。(截屏自KION畫面）

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

2023-04-07 09:28
一名15歲學生情緒激動地要求老師將手機還給他。(擷自影片)

15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚譴責

2023-04-09 15:07

超人氣

更多 >
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款
26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸
台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡