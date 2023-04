「推特已被埋葬」 馬斯克安排和旗下X公司合併

推特 老闆兼執行長馬斯克 已安排這家社群媒體,和他旗下的空殼公司「X公司」合併,推特不再是德拉瓦州的獨立營運實體,而是內華達州 X公司旗下的部門。

一份4月的法律文件披露,馬斯克的律師團寫道,「推特公司已被合併到X公司,不再存在」。根據內華達州的商業入口網站,X公司3月9日成立於內華達州,母公司是X控股公司,一名自稱為「SpacTrader110」的推特用戶在媒體披露這個消息前,就注意到這份內華達州的申報文件。

馬斯克11日也在推特發文:

MarketWatch形容,「推特已被馬斯克埋葬在『X』下」。過去一周來,推特已出現一連串惡作劇般的操作,包括蓋住舊金山總部公司標誌的「w」,還把「國家資助媒體」標籤貼到特定帳戶上。在此同時,推特持續流失廣告客戶。

數位研究業者Insider Intelligence預測,推特今年廣告收入將只有29.8億美元,低於去年10月預測的47.4億美元,主因是廣告客戶不信任馬斯克,「考慮到75%員工離職、一系列政策推出又廢止、及馬斯克的爭議形象,推特贏回廣告客戶和用戶信任仍長路漫漫」。

報告指出,推特的目標是用訂閱收入彌補廣告收入缺口,「但不會成功」。TechCrunch引述Sensor Tower數據指出,Twitter Blue第1季行動訂閱收入僅1,100萬美元。負責維護服務並為推特賺錢的變現基礎設施團隊,人員已從30人減少到剩八人。

不過,為何馬斯克會選擇把推特從德拉瓦州搬到內華達州,仍引發專家猜想。巴隆金融周刊(Barron's)致函馬斯克,詢問能否提供合併的背景沒落、以及是否因特別的理由而偏好內娃達州、或是此舉是否符合X公司的一些其他計畫,馬斯克只回應一個字:「X」,之後則未回覆尋求釐清的電郵。

馬斯克過去就曾談論過「X」,形容這是他「包羅萬象App」(everything app)的點子,也就是結合社群媒體、行動支付和其他服務功能的超級App,最知名的範例就是微信。

他去年10月就曾在推特說:

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app