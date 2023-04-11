「推特已被埋葬」 馬斯克安排和旗下X公司合併

推特老闆兼執行長馬斯克已安排這家社群媒體，和他旗下的空殼公司「X公司」合併。（美聯社）

推特 老闆兼執行長馬斯克 已安排這家社群媒體，和他旗下的空殼公司「X公司」合併，推特不再是德拉瓦州的獨立營運實體，而是內華達州 X公司旗下的部門。

一份4月的法律文件披露，馬斯克的律師團寫道，「推特公司已被合併到X公司，不再存在」。根據內華達州的商業入口網站，X公司3月9日成立於內華達州，母公司是X控股公司，一名自稱為「SpacTrader110」的推特用戶在媒體披露這個消息前，就注意到這份內華達州的申報文件。

馬斯克11日也在推特發文：

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

MarketWatch形容，「推特已被馬斯克埋葬在『X』下」。過去一周來，推特已出現一連串惡作劇般的操作，包括蓋住舊金山總部公司標誌的「w」，還把「國家資助媒體」標籤貼到特定帳戶上。在此同時，推特持續流失廣告客戶。

數位研究業者Insider Intelligence預測，推特今年廣告收入將只有29.8億美元，低於去年10月預測的47.4億美元，主因是廣告客戶不信任馬斯克，「考慮到75%員工離職、一系列政策推出又廢止、及馬斯克的爭議形象，推特贏回廣告客戶和用戶信任仍長路漫漫」。

報告指出，推特的目標是用訂閱收入彌補廣告收入缺口，「但不會成功」。TechCrunch引述Sensor Tower數據指出，Twitter Blue第1季行動訂閱收入僅1,100萬美元。負責維護服務並為推特賺錢的變現基礎設施團隊，人員已從30人減少到剩八人。

不過，為何馬斯克會選擇把推特從德拉瓦州搬到內華達州，仍引發專家猜想。巴隆金融周刊（Barron's）致函馬斯克，詢問能否提供合併的背景沒落、以及是否因特別的理由而偏好內娃達州、或是此舉是否符合X公司的一些其他計畫，馬斯克只回應一個字：「X」，之後則未回覆尋求釐清的電郵。

馬斯克過去就曾談論過「X」，形容這是他「包羅萬象App」（everything app）的點子，也就是結合社群媒體、行動支付和其他服務功能的超級App，最知名的範例就是微信。

他去年10月就曾在推特說：

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

里奇蒙大學法學院的Carl Tobias指出，一如馬斯克的所有行為，很難區分他到底想做什麼，可能是他癡迷於「X」，也可能是他癡迷於創建超級App的構想，但他會選擇內華達州，可能是馬斯克認為內華達州的法律體系對他比較有利，畢竟他也在當地經營特斯拉的超級工廠，而且內華達州親商，沒有州所得稅，企業與房產稅也較低。

杜蘭大學法學院教授Ann M. Lipton認為，馬斯克把推特併入X公司，可能預示他打造超級App的想法，但他也有可能只是想把推特搬出德拉瓦州，不想付公司的牌照費（franchise fee）給德拉瓦州，而且內華達州的公司法歸寬鬆，並未對企業主管和董事施加「非常嚴格的信託標準」。