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「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

記者胡玉立／即時報導
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)的法學院排名，不再提供數據，並引發連鎖效應，但「美新報導 」11日公布的今年最新排名，耶魯法學院仍居榜首，與史丹福大學法學院並列第一，芝加哥大學排名第三，哈佛大學和賓州大學法學院並列第四。

耶魯法學院院長海瑟‧格肯(Heather Gerken)曾在去年11月指「美新」排名「存在嚴重缺陷」；在美新公布新排名後，格肯表示，耶魯法學院從未關注過排名；她說，「美新」排名不當地激勵了學校依考試成績而非學生需求來提供財務援助，並阻礙學校鼓勵畢業生從事公眾利益工作，「其做法不僅無法推動法律行業發展，反而直接阻礙了進步」。

在耶魯表態後，哈佛法學院也跟進，不再提供「美新」相關數據；去年排前14名的學校中，有12所撤出與「美新」的合作，只有芝加哥大學和康乃爾大學例外。法學院撤回合作後，部分著名醫學院也紛紛效仿。

眾多名校表態退出後，「美新」曾與100多位院長會面並修改排名作法。「美新」1月表示將依賴公開數據，降低同行聲譽調查重要性，並做出其他改變。

11日「美新」只公布法學院排名前14名，預定下週發布完整排名，以及包括醫學院、商學院、工程學院在內的完整研究所排行榜。

今年「美新」法學院排行榜，哥倫比亞大學法學院從去年排名第四降至第八，西北大學普利茲克法學院(Pritzker School of Law)從第13升至第10，杜克大學從第11躍升至第六，洛杉磯加州大學升到第14，喬治城大學法學院跌出前14名。

「美新」指出，今年排名顯著提高畢業後十個月內律師考試通過率和就業狀況權重，降低入學考試分數中位數和大學平均績分點權重，而且不包括每名學生支出、畢業時的就業率和畢業生負債。

「美新」資料策略長莫斯(Robert Morse)11日表示，「學校相關資料愈多，對每個人都有好處。未來美新排名仍將致力收集更多對學生最重要的指標數據。」

耶魯大學 醫學 就業

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