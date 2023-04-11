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美食、藝術又多元…Z世代湧入大城市 其他人都在逃

編譯周芳苑／即時報導
費城等大城市在2021年間出現Z世代居民增加、其他世代居民減少的現象。圖為費城一處住宅外懸掛招租廣告。(美聯社)
費城等大城市在2021年間出現Z世代居民增加、其他世代居民減少的現象。圖為費城一處住宅外懸掛招租廣告。(美聯社)

報告顯示，年長者設法遠離大城市，今年18至24歲的Z世代年輕人則湧入包括費城在內的大都會，老少大不同。

最近一份報告顯示，全美五個大城市，包括紐約、洛杉磯、芝加哥、休士頓和費城，在2021年間Z世代居民(18至24歲)的人數都出現淨增長，而所有其他世代的人數都出現淨減少。

而屋主資訊網站Today's Homeowner一項針對2021年人口普查局「美國社區調查」(American Community Survey)報告的分析指出，Z世代的人一直打破老一代人遷移模式的傳統，而鎖定他們的前輩視為太昂貴或太擁擠的地區。

在費城，Z世代遷入1萬2947人、遷出6698人，相減後有6249位新的年輕居民；華府、亞特蘭大、田納西州納許維爾等城市也吸引年輕人入住。

千禧世代、X世代、戰後嬰兒潮、20年代中期至40年代初期的沉默世代正遠離費城、紐約、洛城及芝加哥等大都市，2021年除了Z世代外，其他世代遷出者都多於遷入者。

費城推廣機構Visit Philadelphia執亍長瓦爾(Angela Val)說，費城有美食、藝術且多元化，又是負擔得起的大都市，越來越多人採實體線上混合上班，費城更顯適合。

房地產銷售服務商CommercialCafe去年的報告根據無限上網速度、休閒娛樂、公共交通、公園密度、酒吧便利性得出結論，費城在Z世代友善城市排行榜排名13。

責任感較薄弱、靈活度高的年輕人湧入大城市非新鮮事。紐約時報(New York Times)、時代雜誌(The Times) 都曾報導年輕人湧入大城市的類似熱潮。

千禧世代最年長的已44歲，開始離開城市而前往郊區安家；Today's Homeowner分析，千禧世代共9萬6600人搬離紐約市，數量超過其他世代。

布魯金斯大都會政策項目(Brookings' Metropolitan Policy Program)人口統計學家佛雷(William Frey)說，Z世代是離開父母的家、校園，就像其他世代在同樣年齡時所做的那樣。

25歲馬納爾(Izzy Manahl)2020年為了有趣的事情和個人政治立場從愛阿華州搬到費城，他認為，Z世代可幫助城市從疫情人口流失中復原。

費城 大都會 芝加哥

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