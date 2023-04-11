達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯地區亞裔 社區知名人士、43歲韓裔 男子辛秦(Chin "Jin" Shin，音譯)2022年8月在路怒事件(road rage)中遭到槍殺，29歲兇嫌魏斯特(Markynn West)原本面臨謀殺罪起訴，但辯護律師主魏斯特是基於自衛才開槍，德州塔朗特郡(Tarrant County)區域檢察官 辦公室上個月已撤銷起訴。

魏斯特辯護律師潘姆林(Lesa Pamplin)日前對媒體公布事發現場的監視器錄影帶畫面指出，當時辛秦處於神智不清的狀態，衝突發生之後是辛秦先開槍。

錄影帶畫面顯示，辛秦持槍指向包圍在身邊的人，魏斯特則拿著槍靠近辛秦。不過，監視器角度並未拍到是誰先開槍。

潘姆林對沃斯堡星電報(Fort Worth Star-Telegram)說，檢方因為「過度熱心」(overzealous)才會起訴魏斯特，因為檢察官辦公室受到來自達拉斯亞裔社區龐大壓力，魏斯特在整起事件中被塑造成「惡棍」，事實上魏斯特在當天晚間拯救了某些婦女的生命。

潘姆林說：「我們一直保持沉默，直到現在。」潘姆林表示，魏斯特希望眾人能夠明白，現在終於得以洗刷冤屈。

魏斯特是在2022年9月遭到逮捕，接下來在2022年12月以及今年2月間，又有兩人因為這起事件而遭逮捕。

2022年8月15日，辛秦吉普車在路上與另一部車輛發生擦撞，後來多部車輛停留現場，魏斯特是其中一輛克萊斯勒(Chrysler)轎車的乘客。根據媒體報導，證詞紀錄顯示，辛秦共計與八人爆發肢體衝突，兩人揮拳毆打辛秦後腦，有人則到車上搶走辛秦的鑰匙。後來辛秦從車內拿出手槍，指向身邊的群眾。魏斯特曾從克萊斯勒後車箱拿槍朝辛秦開槍。

辛秦家屬在3月29日發表聲明，對檢方撤銷謀殺罪起訴感到無法茍同。

獲得撤銷起訴後，魏斯特接受地方電視台WFAA訪問時說，希望回歸正常生活。他說：「很遺憾事情演變到如此地步。我為他們禱告。我希望所有人都能繼續往前走。」

影片來源：NBC DFW

影片來源：YouTube FOX 4