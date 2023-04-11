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不只白卡、糧食券 共和黨也要刪住房與托兒等補助

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不只白卡、糧食券 共和黨也要刪住房與托兒等補助

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍賓州聯邦眾議員培瑞(中)、佛州聯邦眾議員蓋茨(右)等自由黨團成員。(美聯社資料照)
共和黨籍賓州聯邦眾議員培瑞(中)、佛州聯邦眾議員蓋茨(右)等自由黨團成員。(美聯社資料照)

華盛頓郵報11日報導，刪減低收入福利計畫向來是共和黨長期努力目標，如今共和黨籍眾議員為了降低聯邦預算支出，除了打算大砍兩大扶貧計畫(anti-poverty programs)聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)及糧食券之外，還希望抓緊機會縮減住房補助、托兒補助等服務項目。

報導指出，共和黨籍眾議員過去幾周討論重點在於如何降低白卡及糧食券計畫，要求白卡持有人必須有工作及延長工時否則便將喪失參加資格的提案，獲得眾院議長麥卡錫( Kevin McCarthy)公開背書。

共和黨近來力推刪減福利計畫的時間點，剛好是兩黨為聯邦預算僵持不下之際。共和黨人士說，降低聯邦政府的低收入民眾補助，除了可以幫政府節省預算，還能提升美國就業，但民主黨、社工人員等則說，如此政策轉變將傷害迄今仍受疫情衝擊的弱勢家庭。

華盛頓郵報分析，如今兩黨對於社會福利計畫的辯論，與1990年代的前例類似。當時的共和黨籍眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)領軍指揮，成功改革聯邦政府的社會安全網政策，數百萬低收入民眾領取福利縮水。現在共和黨高層則把這段往事視為典範。

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)今年2月公布提案，內容包括四肢健全的低收入成年人必須每個月工作120小時，擔任義工或參加就業計畫80小時，才能保留福利資格。除了蓋茨所屬的極右派陣線「州眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)同僚予以支持，並沒有其他眾議員連署提案。

「眾議院自由黨團」主席、共和黨籍賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)接受華郵訪問時則說，白卡持有人必須工作的規定，希望能夠遍及全國。

報導指出，共和黨在眾議院僅享有些微多數的情況下，保守派摩拳擦掌準備刪減福利，影響尤其明顯。新冠疫情期間，由於資格放寬，白卡參加人數膨脹約30%。

對於某些共和黨員來說，這次推動降低社會福利還有減少聯邦赤字的另一層目的，美國國債已達31兆。

眾議院歲出入小組委員會共和黨籍主席拉胡德(Darin LaHood)本月稍早在聽證會上便說，國會議員應該要確保納稅人的聯邦稅金擁有更好的究責機制。部分共和黨籍眾議員透露，刪減福利的範圍可能擴大，住房補助、托兒補助等低收入民眾服務項目都將縮水。

共和黨 低收入 福利

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