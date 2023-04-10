我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程

80歲拚連任 拜登：至少再參加3、4次白宮復活節滾蛋

眾院中國委員會主席：對特斯拉上海建廠感擔憂

中央社／華盛頓10日綜合外電報導
圖為特斯拉執行長馬斯克，2019年出席特斯拉上海廠的動土儀式。(美聯社)
圖為特斯拉執行長馬斯克，2019年出席特斯拉上海廠的動土儀式。(美聯社)

電動車巨擘特斯拉昨天透露計畫在上海建設儲能超級工廠生產Megapack電池後，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格今天表示，他對特斯拉對中國的依賴感到擔憂。

路透社報導，特斯拉（Tesla）昨天在推特宣布這項消息。中國官媒報導，特斯拉最初每年將生產1萬個Megapack電池，相當於約40GWh的儲能規模。

共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，他想知道特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）如何在美國政府對特斯拉的支持及其在中國的業務之間取得平衡。

當被問及電池工廠時，蓋拉格告訴路透社：「我對此很擔心。」

蓋拉格說：「特斯拉似乎完全依賴聯邦政府稅收減免施予的恩惠，還有進入中國市場。」

「他們在那裡達成的交易似乎非常令人擔憂。我只是很好奇馬斯克如何在這兩者之間取得平衡。」他說，馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）相比之下是一個「巨大的成功故事」。

特斯拉沒有立即回應對蓋拉格言論發表評論的請求。

馬斯克昨天在推特上回應批評，他表示：「特斯拉正在德州、加州和內華達州迅速增加產量。」

特斯拉上海廠在2022年貢獻這家電動車製造商一半以上的全球產量。特斯拉去年在中國創造181.5億美元營收，占其總收入1/5以上。

特斯拉 馬斯克 電動車

上一則

布林肯本周出訪多國 訪問英國愛爾蘭越南及日本

下一則

拜登宣布疫情緊急狀態正式結束 全美3年來逾百萬人病逝

延伸閱讀

前川普策士巴農：中國共產黨是馬斯克的「金主」

前川普策士巴農：中國共產黨是馬斯克的「金主」
美環保新規 助攻電動車

美環保新規 助攻電動車
特斯拉將在上海建儲能超級工廠 生產Megapack電池

特斯拉將在上海建儲能超級工廠 生產Megapack電池
馬斯克訪中 指名要見特斯拉電池供應商寧德時代

馬斯克訪中 指名要見特斯拉電池供應商寧德時代

熱門新聞

肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
美國一名女校車司機不堪長期遭乘車高中學生霸凌，失控在車上飆罵並爆粗口，全程遭學生錄下並放上網路，沒想到反而獲得網友一片讚揚。（取材自推特）

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

2023-04-06 07:26
全球速食龍頭麥當勞近日將宣布人事改組消息。(路透社)

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

2023-04-03 11:59
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單，上面強調不要有裝飾、不要有文字，還畫了示意圖給對方看。(擷自Reddit)

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

2023-04-09 10:22
圖為余月作案時的視頻截圖。(截屏自KION畫面）

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

2023-04-07 09:28
一名15歲學生情緒激動地要求老師將手機還給他。(擷自影片)

15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚譴責

2023-04-09 15:07

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%
「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生