眾院中國委員會主席：對特斯拉上海建廠感擔憂

圖為特斯拉執行長馬斯克，2019年出席特斯拉上海廠的動土儀式。(美聯社)

電動車 巨擘特斯拉 昨天透露計畫在上海建設儲能超級工廠生產Megapack電池後，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格今天表示，他對特斯拉對中國的依賴感到擔憂。

路透社報導，特斯拉（Tesla）昨天在推特宣布這項消息。中國官媒報導，特斯拉最初每年將生產1萬個Megapack電池，相當於約40GWh的儲能規模。

共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，他想知道特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）如何在美國政府對特斯拉的支持及其在中國的業務之間取得平衡。

當被問及電池工廠時，蓋拉格告訴路透社：「我對此很擔心。」

蓋拉格說：「特斯拉似乎完全依賴聯邦政府稅收減免施予的恩惠，還有進入中國市場。」

「他們在那裡達成的交易似乎非常令人擔憂。我只是很好奇馬斯克如何在這兩者之間取得平衡。」他說，馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）相比之下是一個「巨大的成功故事」。

特斯拉沒有立即回應對蓋拉格言論發表評論的請求。

馬斯克昨天在推特上回應批評，他表示：「特斯拉正在德州、加州和內華達州迅速增加產量。」

特斯拉上海廠在2022年貢獻這家電動車製造商一半以上的全球產量。特斯拉去年在中國創造181.5億美元營收，占其總收入1/5以上。