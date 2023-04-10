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維州男童槍擊老師 母親被控忽視兒童重罪

記者張筠／維州即時報導
年初維州紐波特紐斯市校園槍擊引發社會震驚。(美聯社)
年初維州紐波特紐斯市校園槍擊引發社會震驚。(美聯社)

維州紐波特紐斯市(Newport News)Richneck小學的六歲男童今年1月，在課堂上用母親的合法槍枝射傷老師，大陪審團(grand jury)10日起訴該男童母親泰勒(Deja Taylor)，她面臨忽視兒童的重罪指控，以及涉及危險武器的危害兒童輕罪指控。

目前尚未明確泰勒是否聘請律師，泰勒六歲的兒子迪伍(John Doe)今年1月6日在課堂上將25歲教師澤溫爾(Abby Zwerner)射至重傷，導致她住院兩周，經歷四次手術，如今身心仍在康復中，澤溫爾也已提起訴訟，要求紐波特紐斯市公校教委、公校系統前教育總監喬治·派克(George Parker III)、Richneck小學前校長紐頓(Briana Foster Newtown)和前校長助理伊波尼·派克(Ebony Parker)賠償4000萬元。

維州檢察官吉溫(Howard Gwynn)在聲明中表示，泰勒目前被控一項忽視兒童的重罪，以及一項危險存放武器而危害兒童的輕罪，「每一起案件都有特別之處，具體的事實、證據會影響指控。紐波特紐斯市的學生安全至關重要，大陪審團將繼續推進調查，研究是否還有更多構成其他指控的細節。」

根據維州法律，忽視兒童的重罪若成立，最高可判處五年監禁，而涉及危險武器的危害兒童輕罪，最多一年監禁。

此前檢察官表示不會起訴迪伍，因他年齡太小，無法理解法律制度、作案動機、罪名等概念或內容，也無法充分配合律師，且他的家人也曾表示迪伍有殘障，學校官員也證實他曾有暴力行為，多年前還有掐幼兒園老師、威脅同學等危險行為。

警方和相關機構調查此案已三個多月，如今大陪審團做此決定，有民眾表示，此事終於有人負責，由於迪伍使用的槍枝是泰勒合法購買，雖然迪伍家人稱當時槍枝儲存在安全之處，但迪伍為何能獲得槍枝，且帶到學校，甚至知道如何使用，一切都引人猜測，此事也讓不少師生及家長心有餘悸。

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