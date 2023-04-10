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前川普策士巴農：中國共產黨是馬斯克的「金主」

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前川普策士巴農：中國共產黨是馬斯克的「金主」

編譯林奇賢／綜合外電
當過前總統川普策士的巴農（Steve Bannon）稱北京有馬斯克的「金主」。（路透）
當過前總統川普策士的巴農（Steve Bannon）稱北京有馬斯克的「金主」。（路透）

當過前總統川普策士、極右翼的巴農（Steve Bannon），8日在社群平台Gettr上說，這次「馬斯克去（上海）據點辦公室，向他共產黨的金主朝貢磕頭。」

三個小時後，他在另一則貼文中說：「馬斯克的謊言幾乎和他呼吸一樣頻繁……他為名為推特的犯罪現場多付了一倍的錢……現在他北京的金主要求他壓榨每個人以取回他們的錢。」

這並非巴農首次指控馬斯克和中國政府有瓜葛。他3月在podcast上聲稱馬斯克「是徹頭徹尾的騙子」，「全部家當都被中國共產黨把持」。

馬斯克在推特上的回應是：「我以前認為巴農聰明又邪惡，但現在我知道我對他的第一個看法錯了。」

BusinessInsider指出，馬斯克的確不遺餘力和中國建立商業關係。他9日宣布，打算在上海再蓋一座儲能超級工廠。

馬斯克曾不只一次表達對北京政府的欽佩。在2021年7月共產黨成立百年之際，馬斯克在推特上讚揚了共產黨：「中國取得的經濟繁榮確實令人驚嘆，尤其是基礎建設！我鼓勵大家親自去看看。」

2020年7月，他在podcast上說：「在我看來，中國很棒。中國的能量很大。當你贏了太久，有點把事情視為理所當然。美國，尤其是加州和紐約，你們當了很久的贏家。」

中國社群媒體上的網友也喜歡馬斯克。2021年11月，微博上有人說，馬斯克的理念與中國政府非常一致，不如直接加入中國共產黨。

與此同時，巴農長期和流亡美國的中國富商郭文貴有關聯。2020年8月，巴農就是在郭文貴的遊艇上遭逮捕，被指控涉嫌犯下包含洗錢在內的罪。隨後他被川普赦免。

馬斯克 共產黨 推特

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