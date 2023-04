5死6傷 肯州路易斯維爾市銀行 發生大規模槍擊

綜合媒體報導,肯塔基州 路易斯維爾市中心的一家銀行在周一上午發生大規模槍擊 事件,已知造成5人死亡,至少6人受傷被送往醫院。

路易斯維爾市中心一家銀行發生大規模槍擊,警方在現場布署。(路透)

警方說,槍手已經死亡。

發生槍案的銀行是路易斯維爾市中心的Old National Bank。

路易斯維爾市中心一家銀行發生大規模槍擊。(美聯社)

CNN引述現場消息人士表示,其中一名中槍者是警察 。消息人士稱,警方與槍手之間發生了槍戰。

美聯社報導,路易斯維爾都會警察局(Louisville Metro Police Department)稍早在推特上,呼籲民眾避開案發區域。

目擊者告訴當地WHAS-TV電視台,他們聽到樓內傳出槍響。從電視台畫面可以看到現場聚集多輛警車,WHAS-TV記者表示,他們看到有人被送上救護車帶離現場。

肯塔基州長貝希爾(Andy Beshear)推文稱正趕往現場,要大家「為所有受影響的家庭和路易維爾市祈禱」。

聯邦調查局(FBI)說,旗下人員也在回應這起槍擊案。

