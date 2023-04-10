5死6傷 肯州路易斯維爾市銀行 發生大規模槍擊
綜合媒體報導，肯塔基州路易斯維爾市中心的一家銀行在周一上午發生大規模槍擊事件，已知造成5人死亡，至少6人受傷被送往醫院。
警方說，槍手已經死亡。
發生槍案的銀行是路易斯維爾市中心的Old National Bank。
CNN引述現場消息人士表示，其中一名中槍者是警察。消息人士稱，警方與槍手之間發生了槍戰。
美聯社報導，路易斯維爾都會警察局（Louisville Metro Police Department）稍早在推特上，呼籲民眾避開案發區域。
目擊者告訴當地WHAS-TV電視台，他們聽到樓內傳出槍響。從電視台畫面可以看到現場聚集多輛警車，WHAS-TV記者表示，他們看到有人被送上救護車帶離現場。
肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）推文稱正趕往現場，要大家「為所有受影響的家庭和路易維爾市祈禱」。
聯邦調查局（FBI）說，旗下人員也在回應這起槍擊案。
BREAKING: An active shooting is underway at and around the Old National Bank in downtown Louisville. Details:— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 10, 2023
- Authorities say this is another 'Mass casualty incident'. Multiple casualties confirmed.
- Officers heard yelling: “Active shooter at the bank” as he told traffic… pic.twitter.com/YRsVRzWcGq
影片來源： YouTube WHAS11
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