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德桑提斯推動全美最嚴格提案：懲罰協助無證移民者

德桑提斯推動全美最嚴格提案：懲罰協助無證移民者

記者顏伶如／即時報導
佛州州長德桑提斯。(美聯社)
佛州州長德桑提斯。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)主導下，共和黨州議員正在推動全國最嚴格的查緝無證移民提案。紐約時報10日報導，由於共和黨在佛州立法機關享有絕對多數優勢，提案預計數周之內便能完成立法。

根據提案內容，蓄意載運、隱匿或庇護無證移民者可能遭到三級重罪起訴，面臨最高五年有期徒刑。美國籍的已成年兒女開車接送無證移民父母，律師開車接送客戶或者司機開車接送球隊但球員當中有成員並無合法移民身分，都可能遭到犯罪起訴。

德桑提斯說，這項移民改革提案旨在反制拜登總統的「邊境開放政策」(open borders agenda)。他說，拜登政府允許不受控制的無證移民潮，一波又一波從墨西哥入境美國。

根據提案內容，收留、雇用以及載運無證移民的民眾都可能遭到重罪起訴。如果通過立法，未來佛州醫院必須要求醫院詢問就診患者的移民身分，並且向州政府通報；無證移民持有別州核發的駕照，在佛州一律視為無效；佛州司法廳必須為聯邦機關提供協助，配合落實移民法規。

紐約時報分析，佛州移民改革提案是2010年以來，全美各州針對查緝無證移民所頒布的最嚴格手段。2010年時，亞利桑納州由於邊境偷渡猖獗，通過州法要求警察在有合理懷疑的情況下，必須要求民眾出示合法移民證明。

支持提案的人士說，並沒有反對移民的意思，只是希望確定新移民能遵守法律。共和黨籍佛州州參議員梅菲德(Debbie Mayfield)在提案聽證會上表示：「想要到美國來，有正確的方法，也有錯誤的方法。」她說：「我們國家是講規定的。我們不是要傷害或危害那些非法入境的人。」

反對提案者則批評說，提案製造恐懼、鼓吹種族歸納(racial profiling)，還會傷害佛州經濟，跟其他州設法讓無證移民融入當地社區的潮流不符。根據估計，全美無證移民人口上看1000萬人。

佛州政府官員說，無證移民讓醫療機構在2020-2021會計年度當中負擔3億1300萬元花費，金額後來由地方政府、州政府及聯邦政府分擔。

移民 佛州 共和黨

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