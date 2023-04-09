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想像你活著的最後一天…佛州師要學生練習「寫訃聞」遭開除

中央社／邁阿密9日綜合外電報導

佛羅里達州一名高中教師在學校舉辦校園槍擊事件模擬演習前指派一項作業給學生，要求他們寫下自己的「訃聞」，引發反彈聲浪，隨後便遭學校開除。

橘郡學區（Orange County School District）在一封媒體看到的聲明中說：「一名教師不恰當地要求學生完成一項關於校園暴力的作業…此人目前已停職。」聲明中並未提供進一步細節。

佛州奧蘭多（Orlando）菲力普斯高中（Dr. Phillips High School）老師祁恩（Jeffrey Keene）告訴福斯新聞地方台，學校沒給出任何解釋便將他解雇。

法新社報導，祁恩在社群網站臉書（Facebook）表示，他要求高年級學生想像「今天是你活著的『最後一天』」，並寫下自己的訃聞，以此作為心理學課程的一環。

他進一步要求學生思考「美國為什麼會發生這麼多大規模槍擊事件」，以及「我們可以採取何種『積極舉措』來減少這類情事」。

祁恩在作業底部留下免責聲明說，這「絕對不是」要讓學生感到不悅，但仍有學生不滿，向校內的輔導員投訴。

63歲的祁恩告訴福斯新聞，這項作業的目的並不是要讓學生感到恐慌，而是希望讓他們了解生活中重要的事物，「如果你不能和學生討論現實所發生的情況，這個社會是不是不太對勁？」

他認為自己「並沒做錯什麼」，並打算對校方解雇自己的決定提出上訴。

槍擊 社群網站 佛州

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