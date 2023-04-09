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在家遠距祈禱成趨勢 今年復活節上教會的人寥寥可數

編譯盧炯燊／綜合9日電
今年的復活節活動，教堂內人數仍寥寥。(美聯社)
今年的復活節活動，教堂內人數仍寥寥。(美聯社)

新冠疫情徹底改變人們的生活模式。在疫情嚴重的時候，美國以至全球的教徒留在家中，在電視或上網觀看神職人員在教堂內主持宗教儀式。儘管現在基本復常，然而今年的復活節活動，與疫情期間的情況別無兩樣，教堂內人數寥寥。

現在的教會崇拜活動，與疫情前相比大規模縮水，相當一部分教友繼續在家中參加虛擬禮拜。教會及專家指出，這些變化反映了在疫情期間的變化已成為長期趨勢，也讓教會明白，在愈來愈非宗教的環境裡，要如何發展乃至生存，提供了教訓。

華爾街日報-NORC上月發布的民調結果發現，只有39%的美國人認為宗教對他們非常重要，低於2019年疫情前的 48%。

丕優研究中心(Pew Research Center)在上月發布的另一民調也指出，2022年美國成年基督徒每月至少一次到教會參加禮拜，比率為43%，低於2019年的49%。22%表示他們現在更多地透過網上或電視觀看崇拜。

丕優研究中心也指出，現在定期參加教會崇拜的教徒類別，仍以白人福音派新教徒為最多占58%，可是仍低於2019年的63%。

丹尼森大學(Denison University)政治學教授朱佩 (Paul Djupe)指出，福音派教會，尤其是那些獨立於任何教派的教會，基於各種原因更好地經受住了疫情，也較其他大多數主流新教或天主教堂更早重新開放，所以親身到教會崇拜的占最多。

為了適應愈來愈多人透過線上參加崇拜，教會也增加在線服務。例如俄亥俄州哥倫布的Lifepoint教會除實體崇拜外，也加強疫情期間所實行的虛擬崇拜，尤其針對兒童的在線服務，給教友們另一個選擇。

然而網上崇拜是一把雙刃劍，它讓教友們習慣了毋須領聖體下參加禮拜，然而教會一貫指出，基督是以麵包和酒的形式存在，毋須領聖體違背了這個理論。

為此，美國天主教主教會議去年發起聖體復興運動，期望在為期三年的項目裡，鼓勵教區透過小組形式，讓民眾學習聖體聖事。

疫情 民調 俄亥俄州

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