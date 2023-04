15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚譴責

休士頓 一名15歲少年因想向老師討回手機 不成,憤而出拳攻擊這名老師的臉部,這支長度12秒的影片已在社交媒體上瘋傳。

這起事件發生在休士頓的拉瑪高中(Lamar High School),目前學生和老師的身分尚未公開。

當地電視台KHOU 11報導,校長瑞塔·格雷夫斯(Rita Graves)寄信給家長,保證不會容忍這種行為。

德州 教師聯合會(AFT)工會主席卡波( Zeph Capo)說:「不幸的是,這個孩子犯了一個大錯。」 他表示,學生在任何情況下都不應該對老師或其他人進行身體攻擊,這名學生的行為完全不可接受,學校和法律當局應對其採取相應的懲罰。「他不應該被允許回到普通校園。」

“Give me my f—king phone, n—a!”



A student confronted & punched a teacher at Lamar High School in Houston, Texas. pic.twitter.com/pZr8UzVCwA