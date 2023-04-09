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15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚

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15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚譴責

世界新聞網／即時報導
一名15歲學生情緒激動地要求老師將手機還給他。(擷自影片)
一名15歲學生情緒激動地要求老師將手機還給他。(擷自影片)

休士頓一名15歲少年因想向老師討回手機不成，憤而出拳攻擊這名老師的臉部，這支長度12秒的影片已在社交媒體上瘋傳。

這起事件發生在休士頓的拉瑪高中(Lamar High School)，目前學生和老師的身分尚未公開。

當地電視台KHOU 11報導，校長瑞塔·格雷夫斯(Rita Graves)寄信給家長，保證不會容忍這種行為。

德州教師聯合會(AFT)工會主席卡波( Zeph Capo)說：「不幸的是，這個孩子犯了一個大錯。」 他表示，學生在任何情況下都不應該對老師或其他人進行身體攻擊，這名學生的行為完全不可接受，學校和法律當局應對其採取相應的懲罰。「他不應該被允許回到普通校園。」

一名不願透露姓名的休士頓教師說，看到那段影片時他非常震驚。

他說：「20年前，你不會聽到現在學生在課堂上所說的這些話。」他表示，在他的執教生涯中，學生的不尊重態度變得越來越嚴重，有時是口頭上的，有時是身體上的。

他說：「這是我們在課堂上要處理的事情。這是你每天上班時必須面對的事情...我可能會被打，或者有人會向我出拳。」

他認為，一些學生並沒有意識到他們行為的後果，學校必須有所改變，才能讓每個人都安全。

休士頓 德州 手機

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