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Costco客製化蛋糕 依客人指示做 但這成品讓人傻眼

Costco客製化蛋糕 依客人指示做…但這個成品讓人傻眼

世界新聞網／即時報導
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單。(擷自Reddit)
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單。(擷自Reddit)

當顧客想訂購客製化商品時，經常被告知最好盡量提供細節給商家，以免在溝通過程產生誤會，導致結果不如預期；如果能提供示意圖給店家作參考，那就更好了。

不過，日前一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單，與收到的蛋糕實物，兩相對照下，令許多人捧腹大笑。

在Costco買蛋糕可以要求在蛋糕上增加設計或裝飾，例如玫瑰、氣球、蠟燭、玩具熊、十字架等；也可以要求蛋糕師傅在蛋糕上寫字。

這名網友貼出了他的蛋糕訂單：在「設計裝飾」、「書寫文字」兩欄，他都畫上了大叉，還不忘寫上大大的醒目字眼「全部不要」(None)。

可能是擔心表達不夠清楚，他甚至留言請接單的人翻到訂購單的背面，因為他在背面畫了一個「蛋糕成品」示意圖，圖旁邊再度提醒：「勿寫字、勿裝飾」、「只要在頂部與底部的周圍加上紅色糖霜。」

最後他有如願收到想要的蛋糕成品嗎？

該名網友拍下收到的蛋糕外型。(擷自Reddit)
該名網友拍下收到的蛋糕外型。(擷自Reddit)

結果，送到顧客手裡的，是一塊塗了鮮奶油的全白蛋糕，蛋糕表面的正中央畫了一個圖案，「完全重現」這位顧客畫的示意圖：一個四方體，頂部與底部的輪廓有紅色邊。

許多網友看到這篇貼文都笑翻了，有人覺得這是一次史詩級的災難，也有人說蛋糕師傅只是不懂變通，其實也不能說他有錯；還有網友讚美蛋糕師傅幾乎完美重現了顧客畫的「示意圖」，從某一方面來說才是高手。

還有網友讚許Costco人員的工作態度：「這證明他們真的有看完訂購單的正反兩頁。」

影片來源：YouTube Extra News

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