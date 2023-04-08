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保守派聯邦法官暫緩批准墮胎用藥 FDA提出上訴

中央社華盛頓8日綜合外電報導
墮胎藥美服培酮（Mifepristone）。美聯社
墮胎藥美服培酮（Mifepristone）。美聯社

美國食品暨藥物管理局（FDA）昨天對保守派聯邦法官的一項裁決提出上訴，法院文件顯示，該裁決推翻FDA對一款安全有效墮胎用藥的批准。

法新社報導，德州一名保守派聯邦法官昨天推翻FDA對墮胎藥美服培酮（Mifepristone）的批准，這是保守派對美國女性生育權的最新打擊，但裁決在7天內不會生效，以便聯邦當局有時間上訴。

若判決確定，這位由前總統川普（Donald Trump）任命的德州法官將推翻FDA對美服培酮的核准。這個墮胎用藥物已被廣泛使用超過20年。

根據法院文件，FDA的上訴通知在昨天於德州提交。在對媒體發表的聲明中，FDA表示：「FDA已對判決提出上訴。根據對於現有科學證據的全面檢視，FDA認定美服培酮的指定用途對於中止早期懷孕安全且有效，因此在20多年前批准美服培酮的使用。」

總統拜登（Joe Biden）昨天宣布司法部（Department of Justice）也將提出上訴，誓言「對抗這項判決」。拜登在聲明中指出：「這項官司與該判決是另一項空前舉措，剝奪婦女基本權利，及將她們的健康置於險地。」

在德州此判決後，民主黨主政的華盛頓州一名聯邦法官幾乎立即做出相反宣判，根據十幾名民主黨州檢察長提起的訴訟，FDA必須繼續允許至少在12個州使用墮胎藥。

以保守派法官占多數的最高法院去年推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁定，撤銷半個世紀來對婦女墮胎權的保障，後來拜登簽署第2道保障墮胎權的行政命令。

FDA 墮胎 德州

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