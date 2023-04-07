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跨州墮胎也不行… 愛達荷通過「全國最嚴」禁墮胎法

淫魔溫斯坦「名製片好友」遭控性侵 模特兒聯盟創始人揭惡行

記者胡玉立／即時報導
「模特兒聯盟」創辦人、前模特兒吉芙(右)在紐約控告米勒美影業前義大利負責人倫巴多2001年在紐約市一家酒店性侵當時年僅19歲的她。(模特兒聯盟官網)
「模特兒聯盟」創辦人、前模特兒吉芙(右)在紐約控告米勒美影業前義大利負責人倫巴多2001年在紐約市一家酒店性侵當時年僅19歲的她。(模特兒聯盟官網)

「模特兒聯盟」(Model Alliance)創辦人、前模特兒莎拉‧吉芙(Sara Ziff)，6日向紐約州最高法院控告米勒美影業(Miramax)前義大利負責人、電影製片倫巴多(Fabrizio Lombardo)，2001年在紐約市一家酒店強暴了當時年僅19歲的她。

現年56歲的倫巴多是前好萊塢製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)的親密夥伴，這是他首度因涉及性侵犯被告上法庭；吉芙除了控告倫巴多，也控告溫斯坦、迪士尼、迪士尼子公司Buena Vista及米勒美影業濫權疏失。

40歲的吉芙是依紐約州2022年「成人倖存者法」(Adult Survivors Act，ASA)提控，該法允許已逾訴訟時效期的性犯罪受害者在2023年11月前提出民事索賠。

根據訴狀，吉芙2001年考慮成為演員，倫巴多邀她去米勒美電影放映會，說有機會與當時在好萊塢呼風喚雨的溫斯坦見面。會後，倫巴多邀吉芙到美世(Mercer)酒店喝一杯，說溫斯坦等人在場。但吉芙前往後，倫巴多直接帶她上閣樓套房，且無他人在場，倫巴多「將她轉身壓在床上性侵了她」。

訟狀寫道，吉芙遭強暴後回家邊哭邊洗淨全身，但未向任何人談及此事，數年後才向同事巴爾夫(Caitriona Balfe)講述性侵遭遇。現為演員的巴爾夫證實，吉芙2005年左右曾在米蘭時裝周將此事告訴她，她和吉芙「當時很年輕，且作為模特兒，我們一直處於這類妥協境地，就只是接受。」

吉芙創立的「模特兒聯盟」提倡模特兒權益，並成立求助熱線協助受虐模特兒發聲，但這是吉芙首次公開談論她的性侵遭遇。她表示，「我花了20多年處理這問題，最初幾年無法與任何人談起，更不用說採取法律行動了。」ASA通過後，吉芙決定重新考慮提告。

2017年吉芙向紐約市警局報案。同年四名女性指責倫巴多是溫斯坦淫魔行徑幫兇；倫巴多斷然否認指控。集體訴訟期間，倫巴多從未出庭。溫斯坦則在紐約和洛杉磯因性犯罪被判處合計39年徒刑。

性侵 迪士尼 紐約市

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