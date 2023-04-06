援助烏克蘭計畫文件在社群洩露 美國防部：已展開調查

美國政府高級官員表示本周在社群媒體上發現了洩露的「機密戰爭文件」，其中詳細說明美國和北約計畫對俄羅斯發動進攻之前建立烏克蘭軍隊的秘密計畫。(美聯社)

美國政府高級官員表示本周在社群媒體 上發現了洩露的「機密戰爭文件」，其中詳細說明美國和北約（NATO）計劃對俄羅斯發動進攻之前建立烏克蘭 軍隊的秘密計畫。

紐時報導，國防部 正調查誰可能是造成這些文件洩露的始作俑者。據悉，這些文件出現在推特（Twitter）和Telegram上，軍事分析人士指出「這些文件似乎被從原始格式進行修改，並誇大美國對烏克蘭戰爭死亡人數的評估，更低估俄兵陣亡人數」。

分析人士認為這些修改可能表明「莫斯科當局正在散布虛假消息」，但原始文件中還出現預期武器交付、部隊和營兵力以及其他計畫的圖表，代表美國在援助烏克蘭的過程中嚴重違反規定，其中一份文件列出烏克蘭部隊、裝備和訓練的欄目以及1月至4月的時間表，包含正在組建的12個戰鬥旅、其中9個是由美國和其他北約盟國訓練和提供，文件透露這9個旅中有6個將在3月31日之前準備就緒、其餘則是4月30日。

目前美國政府官員正試圖將其刪除，但截至6日晚間尚未完成。五角大廈發言人辛格（Sabrina Singh）坦言「我們知道社群媒體上文章的報導，國防部正在審查此事」。

這些文件沒有提供具體的作戰計畫、如烏克蘭如何、何時以及在何處發動進攻，然而對俄羅斯戰爭指揮者或情報分析員來說，這些文件無疑提供許多誘人線索。分析人士認為很難評估這些文件的披露對現在和未來幾個月前線戰鬥會有什麼影響。