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在俄羅斯被捕的華爾街日報記者 已與律師會面

中央社／紐約4日綜合外電報導
華爾街日報記者格什科維奇。（路透資料照片）
華爾街日報記者格什科維奇。（路透資料照片）

遭俄羅斯以間諜罪名逮捕的華爾街日報記者格什科維奇（Evan Gershkovich），今天首次與律師會面。華爾街日報總編輯塔克表示，格什科維奇健康良好，家人獲訊後放心，感謝各界支持，律師已提抗告。

綜合法新社與路透報導，華爾街日報（Wall Street Journal）總編輯塔克（Emma Tucker）在給同事的一封信中寫道：「我們感到鼓舞的是，伊凡（格什科維奇）的律師，由道瓊公司（Dow Jones，華爾街日報母公司）聘用，今天能與他在獄中會面。」

塔克在信上寫著：「伊凡健康狀況良好，他感謝來自世界各地的大力支持。伊凡的家人…得知我們終於與他取得聯繫，鬆了一口氣。」

曾擔任法新社駐莫斯科記者的格什科維奇遭逮捕，引發美國媒體、人權組織，以及政府官員強烈抗議。

美國最負盛名的報紙之一華爾街日報與記者本人都否認指控的罪名。格什科維奇今天就羈押提出抗告，他目前將被羈押到至少5月29日。

美國一名官員昨天表示，他曾在莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）監獄探望格什科維奇。該監獄是一間預審監獄，主要關押受矚目的嫌疑人與被控從事間諜活動、叛國罪的人。

塔克在信中表示：「法律途徑是我們正努力倡導釋放格什科維奇的幾種途徑之一。」

塔克說：「我們繼續與白宮、國務院和相關美國政府官員合作，確保伊凡獲釋。」

美國總統拜登3月31日呼籲釋放格什科維奇，白宮並表示對格什科維奇的指控「荒謬可笑」。

俄羅斯政府上周在沒有提供證據的情況下表示，格什科維奇是「現行犯」。

華爾街日報記者格什科維奇3月30日步出莫斯科法院。（路透資料照片）
華爾街日報記者格什科維奇3月30日步出莫斯科法院。（路透資料照片）

華爾街 監獄 白宮

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