11州通報沙門氏桿菌病例 CDC將調查致感染品牌麵粉

11州出現沙門氏桿菌感染病例，聯邦疾病防治中心(CDC)再度呼籲民眾，不要食用生餅乾麵團或麵糊。(CDC官網)

全美11州通報出現沙門氏桿菌(Salmonella)感染病例，聯邦疾病防治中心 (CDC )再度呼籲民眾不要食用生餅乾麵糰或麵糊。

CDC上周證實已針對這一波沙門氏桿菌疫情 展開調查，目前接獲12例通報，其中3例需住院治療。

CDC警告，實際感染沙門氏桿菌的人數可能遠高於通報病例數，這一波疫情可能不只限於出現已知病例的州。

加州、愛阿華、明尼蘇達、密蘇里、內布拉斯加、紐約、俄亥俄、俄勒岡、田納西、維吉尼亞等州目前均出現一起病例，伊利諾州通報兩例。

CDC調查員表示這一波沙門氏桿菌疫情於2022年12月初到今年2月中旬間確認，CDC解釋，要確認病患是否屬於這一波疫情需花費一個月的時間。

接受州政府與地方衛生官員訪談的七人中有六人表示，他們出現症狀前的那一周曾經食用生麵糰或麵糊，而所有麵糰和麵糊中的常見成分是麵粉。

CDC目前正調查是哪一個品牌的麵粉導致沙門氏桿菌感染。

CDC解釋：「麵粉看起來不像生的食物，但其實大部分的麵粉都是生的，這代表麵粉尚未經過殺菌，還未殺死能導致食物中毒的細菌。」

為了避免生病，CDC呼籲除了不要食用生麵糰或生麵糊之外，還要使用經過加熱處理的麵粉，清洗接觸過生麵粉的表面與器具，將生麵粉與不須經過烹煮程序的食物分開。

沙門氏桿菌的普遍症狀為腹瀉、發燒、胃痙攣，症狀大約在細菌攝入體內後的六小時至六天內出現，大多數人不需接受治療即可在六到七天內自行痊癒。

年輕孩童、年長者以及免疫系統虛弱的人群可能會有較嚴重的症狀，有些案例甚至必須接受治療或住院。