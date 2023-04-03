我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

失去推特金勾認證標記 紐約時報：不會為此付錢訂閱

中央社／紐約2日電
馬斯克去年收購社群網路平台推特後，推出身分認證訂閱制付費服務，其中金勾勾給企業，灰勾勾給政府，藍勾勾則是給予個人。(路透)
馬斯克去年收購社群網路平台推特後，推出身分認證訂閱制付費服務，其中金勾勾給企業，灰勾勾給政府，藍勾勾則是給予個人。(路透)

啟用全新帳號認證付費服務的社群媒體推特刪除「紐約時報」主帳號的金色驗證標記，執行長馬斯克今天還抨擊紐時是「宣傳機構」。紐時則說，不會為認證標記付錢。

馬斯克（Elon Musk）去年收購社群網路平台推特後，推出身分認證訂閱制付費服務，其中金勾勾給企業，灰勾勾給政府，藍勾勾則是給予個人。

綜合法新社與路透報導，隨著新版認證服務全面開放，推特宣布將從4月1日起逐步關閉舊版認證程序並刪除舊版藍勾勾。

許多新聞媒體、企業與慈善組織已經沒了「藍勾勾」，紐約時報是其中之一。在推特新制下，紐時被標記為帶有金勾勾的認證商業帳戶。

在推特推出名為Twitter Blue的訂閱服務後，美國用戶若要保有金勾勾，必須支付1000美元月費，並為每個附加帳號支付每月50美元。

紐約時報失去金勾勾數小時後，發言人表示，紐時將不會為此支付月費。他補充說：「我們也不會為記者報銷個人取得藍勾勾認證的費用，除非在極少數情況下，帳號顯示藍勾勾對報導目的至關重要。」

吸引近5500萬用戶追蹤的紐時主帳號失去金勾勾，不過有關旅行與讀者意見等附屬帳號仍保有認證標記。

許多媒體組織與名流皆表示不會訂閱Twitter Blue，包括籃球明星詹姆斯（LeBron James），不過他們的帳號目前仍有藍色或金色認證標記。

根據路透所見的一份員工備忘錄，政治新聞媒體Politico也表示不會為員工的推特藍勾勾標記支付費用。

推特並未立即回應路透置評要求。

法新社報導，馬斯克今天凌晨在推文中，將矛頭對準紐約時報，說「@NYTimes真正悲劇在於他們的政治宣傳一點都不有趣」，還說紐時主要新聞內容「不值一讀」。

追蹤社群媒體平台的柏林軟體開發人員布朗（Travis Brown）表示，自4月1日以來，目前僅有數十個帳號未經驗證、停用或個人資料遭刪除。

布朗表示，最近從舊系統切換到新系統的帳號數量激增，過去一週大約有6萬個，其中「大多是小帳號，且極少使用舊的驗證方案」。

自2009年創立以來，藍勾勾一直是推特的標誌性元素，有助這個平台成為新聞人物與社運人士值得信賴的論壇。

推特 社群媒體 紐約時報

上一則

4歲被捕表演52年 佛州虎鯨將重返海洋

延伸閱讀

馬斯克新計畫 要讓推特身價增10倍

馬斯克新計畫 要讓推特身價增10倍
媒體質疑推特推播中國大外宣 竟收到「大便」當回覆

媒體質疑推特推播中國大外宣 竟收到「大便」當回覆
馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍
馬斯克還沒來 他母親已先到中國遊玩逾10天

馬斯克還沒來 他母親已先到中國遊玩逾10天

熱門新聞

數百萬低收入民眾在疫情期間獲准加入俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，從本周開始擴大參加資格將在各州紛紛結束。(美聯社)

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

2023-03-31 09:26
休士頓警方要求占住江琳達房屋的非裔家庭搬離。(ABC13號電視頻道截屏)

換鎖入侵、偽造租約…德州非裔一家占亞裔屋 遭警驅離

2023-03-30 16:35
陸軍第101空降師的兩架HH-60黑鷹直升機在訓練時相撞墜毀，機上九人全罹難。(美聯社)

美軍2架黑鷹直升機訓練時疑相撞墜毀 9成員全罹難

2023-03-30 10:07
美國前國務卿希拉蕊，也曾經在紐約皇后區品嘗珍珠奶茶。 （路透）

不只小籠包 「台灣珍奶正在征服美國」 全美到處可見

2023-03-31 07:27
南卡限制對立國家公民購地置產的S576法案，28日眾議會一字未改地通過了一讀，並被提交至財務委員會。（Pexels）

限制中國人購地法案 南卡眾議會「一字未改」通過一讀

2023-03-29 11:14
查克伯格24日在臉書報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自臉書）

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

2023-03-24 20:14

超人氣

更多 >
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用
不敵癌症病魔 日本音樂大師坂本龍一病逝

不敵癌症病魔 日本音樂大師坂本龍一病逝