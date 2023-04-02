我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2名豔星封口費文件 川普前律師已交給白艾榮

蔡英文率團抵貝里斯訪問 總督察芙拉率官員親迎

颶風到乾旱、龍捲風到冰風暴 美氣候災難為何最多？

編譯尤寶琪／綜合2日電
去年伊恩颶風，造成佛州邁爾斯堡房毀船損。(美聯社)
去年伊恩颶風，造成佛州邁爾斯堡房毀船損。(美聯社)

從龍捲風、颶風到乾旱、野火和熱浪，從冰雹、暴風雪、到冰風暴和東北風暴(Nor'easters)，從大湖效應(Lake-effect snow)、強烈雷暴到大氣河(atmospheric river)，再加上超強對流風暴(derecho)、炸彈氣旋(bomb cyclone)和極地氣旋(polar vortex)；專家指出，美國因地理因素而加上人為建設，惡劣天氣數量、種類、惡劣程度、頻繁度和代價冠居全球。

大西洋和太平洋、墨西哥灣、洛磯山脈(Rocky Mountains)加上像是佛羅里達等突出半島，碰上暴風雨鋒面和噴射氣流(jet stream)，結合在一起孕育出了最惡劣的天氣。

南卡大學(University of South Carolina)風險弱點與恢復力研究所所長卡特 (Susan Cutter)指出，中國可能人口更多且和美國一樣有著廣大的土地，但他們不像美國一樣，擁有會導致惡劣天氣的氣團碰撞現象。

北伊利諾大學氣象學教授艾希里(Walker Ashley)指出，位在極地的冷空氣和熱帶暖空氣之間的美國，成了兩種極端溫度碰撞下出現的極端氣候孕育地，而這種南北溫度增減變化更是驅動了噴射氣流的運行。

北伊利諾州大學地球、大氣與環境系副教授根西尼(Victor Gensini)解釋，來自來自西部的乾燥空氣越過洛磯山脈碰上來自墨西哥灣的溫暖潮濕空氣，再集結在暴風雨噴射氣流，讓中部成了龍捲風和嚴重風暴的遊樂場；而在西岸則是有大氣河；東岸則是有東北風暴和颶風，且有時甚至是兩者的奇怪結合，像是超級颶風珊迪。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)局長史賓拉德(Rick Spinrad)也警告，再加上氣候變遷，美國民眾最好做好心理準備，迎接更多極端氣候事件。史賓拉德表示，不管住在美國哪個角落，都可能親身經歷過重大氣候事件。

專家指出，地理因素只是一部分原因，只有人類才能把這些天然危害變成災難；美國的人為建設的內容、地點和方式，讓惡劣氣候情況更加嚴重，因為有愈來愈多的人，遷移到天然災害好發地區。卡特指出，「明知颶風會來襲且將沙子吹跑，還堅持要在颶風好發的東岸和墨西哥沿岸島礁開發，根本就是在浪費錢。」

去年伊恩颶風，造成佛州邁爾斯堡房毀船損。(美聯社)
去年伊恩颶風，造成佛州邁爾斯堡房毀船損。(美聯社)

風暴 颶風 墨西哥

上一則

恐怖...佛州男懸掛在升降橋最高處 警方找不到他

延伸閱讀

連人帶車捲上天 記者撿回一命：以為自己就要死了

連人帶車捲上天 記者撿回一命：以為自己就要死了
遭龍捲風連人帶車捲上天 肯州記者：真的覺得要死了

遭龍捲風連人帶車捲上天 肯州記者：真的覺得要死了
龍捲風橫掃美國多州 罹難人數升至21人

龍捲風橫掃美國多州 罹難人數升至21人
龍捲風襲阿肯色州小岩城 災區屋毀樹倒、滿目瘡痍 中南部15州警報

龍捲風襲阿肯色州小岩城 災區屋毀樹倒、滿目瘡痍 中南部15州警報

熱門新聞

數百萬低收入民眾在疫情期間獲准加入俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，從本周開始擴大參加資格將在各州紛紛結束。(美聯社)

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

2023-03-31 09:26
休士頓警方要求占住江琳達房屋的非裔家庭搬離。(ABC13號電視頻道截屏)

換鎖入侵、偽造租約…德州非裔一家占亞裔屋 遭警驅離

2023-03-30 16:35
陸軍第101空降師的兩架HH-60黑鷹直升機在訓練時相撞墜毀，機上九人全罹難。(美聯社)

美軍2架黑鷹直升機訓練時疑相撞墜毀 9成員全罹難

2023-03-30 10:07
美國前國務卿希拉蕊，也曾經在紐約皇后區品嘗珍珠奶茶。 （路透）

不只小籠包 「台灣珍奶正在征服美國」 全美到處可見

2023-03-31 07:27
南卡限制對立國家公民購地置產的S576法案，28日眾議會一字未改地通過了一讀，並被提交至財務委員會。（Pexels）

限制中國人購地法案 南卡眾議會「一字未改」通過一讀

2023-03-29 11:14
查克伯格24日在臉書報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自臉書）

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

2023-03-24 20:14

超人氣

更多 >
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
紐時：中國正以俄烏戰為師 做攻台準備

紐時：中國正以俄烏戰為師 做攻台準備
德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞