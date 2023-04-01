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龍捲風橫掃美國多州 罹難人數升至21人

遭龍捲風連人帶車捲上天 肯州記者：真的覺得要死了

編譯徐薏茹／綜合1日電
記者索托在田納西州連人帶車被龍捲風拋離公路，所幸大難不死。(取自索托推特)
記者索托在田納西州連人帶車被龍捲風拋離公路，所幸大難不死。(取自索托推特)

龍捲風31日肆虐中西部與南部地區，肯塔基州一名記者述說恐怖的災害景象，表示曾一度「以為自己就要死了」，南方與中西部各地的車子翻覆、屋頂被砸毀、樹木倒塌，阿肯色州、密蘇里州數萬戶家庭斷電。

記者索特(Nick Sortor)在推特發出幾張照片，可看到他面部流血，卡車被撞毀，貼文描述這場恐怖的經歷：「當我的車被田納西這一巨大的龍捲風捲起拋出路面時，我真的覺得我會死。」

伊利諾伊州貝爾維迪爾(Belvidere)阿波羅劇院(Apollo Theatre)的屋頂坍塌，劇院內有260人正參與音樂會，意外導致28人受傷，其中5人情況危急。

災害發生後一目擊者加納(Johnny Garner)在臉書上傳現場滿目瘡痍的影像，「我是現場的第一批人之一，我開始哭泣與祈禱，這麼多人被帶走，看起來不真實。」

田州卡溫頓(Covington)5人在龍捲風侵襲過後送醫治療。卡溫頓警察局貼出照片，畫面顯示道路被倒下的電線桿堵住，房屋前的樹木倒塌。警方表示該市道路無法通行，呼籲居民遠離道路，緊急救難人員可以通過重要地區。

阿肯色州小岩城(Little Rock)的龍捲風摧毀一小型購物中心，包括一Kroger雜貨店，接著穿過阿肯色河(Arkansas River)進入北小岩城與周圍城市，多處房屋、店家與汽車被破壞。

普拉斯基郡(Pulaski County)官方確認出現死傷，但尚未提供進一步細節。

小岩城浸信會健康醫療中心(Baptist Health Medical Center)官方向電視台KATV表示，21人確認受傷，5人情況危急。

小岩城市長史考特(Frank Scott Jr.)宣布已請國民兵支援，他在推特上表示救援仍在進行中。

阿肯色州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)已調動100名國民兵，協助當局前往災害地點支援。

初步報告估計伊利諾伊州出現16個龍捲風，阿肯色州出現12個龍捲風，愛阿華8個，威斯康辛州3個，密西西比與田州各出現2個龍捲風。

記者索托在田納西州連人帶車被龍捲風拋離公路，所幸大難不死。(取自索托推特)
記者索托在田納西州連人帶車被龍捲風拋離公路，所幸大難不死。(取自索托推特)
記者索托在田納西州連人帶車被龍捲風拋離公路，所幸大難不死。(取自索托推特)
記者索托在田納西州連人帶車被龍捲風拋離公路，所幸大難不死。(取自索托推特)

龍捲風 阿肯色州 國民兵

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