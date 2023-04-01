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中國電商平台Temu在美爆紅 成3月最多下載購物App

中央社台北1日電
拼多多旗下的跨境電商平台Temu自2022年9月上線以來，憑藉著超低價格與豐富商品，正以迅雷不及掩耳之勢席捲歐美。(截取自Temu官網)
拼多多旗下的跨境電商平台Temu自2022年9月上線以來，憑藉著超低價格與豐富商品，正以迅雷不及掩耳之勢席捲歐美。(截取自Temu官網)

拼多多旗下的跨境電商平台Temu自2022年9月上線以來，憑藉著超低價格與豐富商品，正以迅雷不及掩耳之勢席捲歐美，3月躍為美國下載次數最多的購物App，目前在美國、加拿大穩居下載第一名。

中國電商巨頭拚多多進軍海外推出Temu，正快速席捲美國市場，已引發高度關注。它主打的宣傳口號是：Shop like a Billionaire（像億萬富翁一樣購物）。

陸媒36氪引述電子商務公司「市場脈搏」的數據指出，僅剛過去一個月時間，Temu就成為美國下載次數最多的購物App，超過了當地巨頭亞馬遜、沃爾瑪。

分析公司apptopia的即時數據也顯示，Temu穩居美國、加拿大應用商店免費App下載第一名。

此外，Temu已在3月25日登陸世界第三大電商市場英國，而這也是繼美國、加拿大、紐西蘭、澳洲之後，Temu進入的又一個西方主要市場。

BBC中文網報導指出，Temu這家網上超市銷售從服裝到電子產品的各種商品，消費者可以繞過大型廉價商店，直接從中國製造商那裡購買。

因為價格如此之低，以至於在該公司在今年的美式足球超級盃（Super Bowl）期間打廣告後，許多美國人都在搜索「Temu是合法的嗎」。

報導引述「麻省理工評論」（MIT Review）專門研究中國技術的記者楊澤毅指出，中國應用程式在美國獲得成功，部分原因是中國國內市場存在激烈競爭，「中國的科技公司在國內經歷了一段如此激烈的競爭時期，這讓它們在某些方面與美國的應用程式一樣好，甚至更好。」

華爾街日報中文網此前報導也指出，從技術來看，一些投資者、軟體工程師和分析師指美國忽略了中國網路公司的組織效率。10億中國網路用戶優化了這些公司的AI模型，這些企業再將技術輸出到海外。

環球時報今天報導，克莉絲汀是一名住在華盛頓州的年輕家庭主婦。近兩年她有了一個新購物習慣，就是如果需要網購，就打開Temu App搜一下，和亞馬遜比比價。

與此同時，克莉絲汀也會被Temu上五花八門的閃電促銷及購物推薦吸引，「剁手」許多家居用品，大多是一些價格在5美元以下、能夠提高家務效率的小工具，這極大提升了她「作為家庭主婦的幸福感」。

克莉絲汀接受採訪表示，與美國人傳統情形下最常用的亞馬遜相比，Temu勝在價格更低，品類豐富，而且經常會發放優惠券。出現延遲送貨，Temu還會給用戶返還補貼。因此，對於那些非急需的生活用品，她更傾向於在Temu下單。

浙江大學國際傳播研究中心執行主任方興東也提到，中國是全球第一個10億用戶同時線上的單一網路市場，覆蓋高、中、低等各個梯度市場。「國內任何一個梯度的市場規模都相當大，且競爭激烈，企業經過了魔鬼訓練，錘煉了很強的競爭力。」

報導稱，Temu以及中國時尚品牌Shein在美國年輕人群體中的悄然流行，也折射出他們在當前政治經濟環境下的典型心態：消費能力受通脹影響，卻仍希望自己看起來狀態很好。因此，更多年輕人轉向了價格實惠的網路零售商。

美國之音中文網今天報導，中國網路企業在美國面臨史無前例的監督和壓力。繼TikTok之後，SHEIN近期也引發關注，甚至有名為「關閉SHEIN」的聯盟為此而成立，要求徹底封殺該企業在美國的經營。

分析人士指出，中美關係近年繼續惡化，導致雙方企業都遭受來自兩國關於數據洩露、人權侵犯和施加影響力方面的指責。其中也點名了Temu。

報導提到，谷歌3月發表聲明稱，從一些其他安卓應用商店下載的中國電商拼多多App被發現惡意外掛程式。出於安全考慮，暫時將拼多多從谷歌應用商店Google Play下架，同時對此事進行調查。谷歌還呼籲在非谷歌應用商店下載了拼多多的用戶立刻刪除App。

報導說，儘管Temu目前並沒有發現類似的惡意外掛程式，也並未被谷歌或者蘋果應用商店下架，但拚多多的醜聞無疑還是為這家公司聲譽蒙上一層陰影。

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