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愛達荷州議會友台決議 譴責中國破壞台海和平

中央社／舊金山28日專電
愛達荷州參眾議會連續第4年通過友台決議，除支持台美洽簽經貿協定，更首度譴責中國破壞台海和平。（本報系資料照）
愛達荷州參眾議會連續第4年通過友台決議，除支持台美洽簽經貿協定，更首度譴責中國破壞台海和平。（本報系資料照）

美國愛達荷州參眾議會連續第4年通過友台決議，除支持台美洽簽經貿協定，更首度譴責中國破壞台海和平，指中國在台海和國際領空的軍事行動，威脅地區和全球安全穩定。

台灣與愛達荷州（Idaho）於1984年締結姊妹關係，參議會28日繼眾議會之後無異議通過友台決議，旨在重申愛達荷州致力深化與台灣在經濟、科技、教育、文化、觀光等領域的各項合作。

近期，中國對台軍事威脅日益升高，美中關係也因今年初的中國偵察氣球事件陷入緊張，愛達荷州友台決議今年首度納入條文，譴責中國單方面破壞台海和平穩定，除呼籲美國政府應強化和深化對台關係，也提到對中國在台海和國際領空的軍事活動威脅到區域和全球的穩定及安全深感憂心。

此外，決議文指出中國國家主席習近平領導下的中國走向極權統治，習近平的言行顯示出其武統台灣的意圖，違背以規則為基礎的國際秩序和國際法。

2022年，台灣第2度成為愛達荷州的主要進口來源地，並連續6年為愛達荷州第2大貿易夥伴，決議文表示愛達荷州樂見更緊密的雙邊合作，以及台美雙方繼續深化21世紀貿易倡議或其他有利自由和公平貿易的談判。

友台決議重申支持台灣有意義參與如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等重要國際組織，同時要求美國政府維繫及深化台美雙邊關係之決心，包括加強台美在衛生、經貿、民航、司法互助及軍事安全等領域合作。

愛達荷州參眾議會一致挺台，駐西雅圖辦事處發布新聞稿表示感謝，並指出此決議文展現雙邊堅定珍貴的友誼，未來將持續積極與愛達荷州政府合作，致力深化雙邊在各領域交流。

愛達荷州 習近平 觀光

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