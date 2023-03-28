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最低時薪15元剛實現就被通膨吃掉 勞工團體改推20元

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最低時薪15元剛實現就被通膨吃掉 勞工團體改推20元

記者顏伶如／即時報導
通膨居高不下，紐約、加州及麻州等地勞工組織，如今紛紛提案爭取將最低工資進一步調至時薪20元。圖為民眾2022年在國會前示威，要求提高最低時薪。(美聯社)
通膨居高不下，紐約、加州及麻州等地勞工組織，如今紛紛提案爭取將最低工資進一步調至時薪20元。圖為民眾2022年在國會前示威，要求提高最低時薪。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)28日報導，勞權倡議團體推動多時的最低工資時薪15元價碼，最近幾年才剛在少數幾州得以實現，卻因通膨高漲而讓勞工感受不到調薪的喜悅；通膨居高不下，紐約、加州及麻州等地勞工組織，如今紛紛提案爭取將最低工資進一步調至時薪20元。

報導指出，根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)統計資料，2012年時價格15元的商品，現在大約漲價至20元，「爭取時薪15元」(Fight For $15)社會運動也是在2012年時展開。

不過，對調高最低工資持反對意見的人士指出，工資調漲對於受到新冠疫情重創的小型商家，恐將帶來更多衝擊。

聯邦最低工資從2009年以來一直維持在時薪7.25元，但全美有30州最低工資價碼超過聯邦標準。位於不同政治光譜的州，過去幾年陸續通過立法，未來幾年讓最低工資得以調高，佛羅里達州、內布拉斯加州、伊利諾州都包括在內。有11州過去10年之內最低工資時薪增加至少5元。

紐約已通過法案，在2026年最低工資將調至21.25元，接下來每年隨通膨狀況調整。目前紐約市領取最低工資的時薪制勞工每小時工資15元，紐約州其他地區最低工資則為時薪14.20元。

麻州州議員提案調高最低工資，目標是在2027年每年調整，從現在的時薪15元調高到時薪20元。

加州所有勞工最低工資目前為時薪15.50元，2022年9月法案通過將讓速食業勞工調薪至每小時22元。但法案受到餐廳業者強烈反對，2024年將訴諸公投。

勞工 內布拉斯加州 麻州

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