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物價、運輸雙漲 電商「免運費」恐來日無多

記者張聲肇／即時報導
成本不斷上升， 網購市場規模縮小，亞馬遜等網路零售商以「免運費」吸引顧客的作法，恐怕難以為繼。(路透)
成本不斷上升， 網購市場規模縮小，亞馬遜等網路零售商以「免運費」吸引顧客的作法，恐怕難以為繼。(路透)

進貨成本上升， 網購市場縮小，亞馬遜等網路零售商繼續以「免運費」吸引顧客、拉攏「忠實會員」的日子，恐怕要進入倒數。

名義上的「免運費」，逐漸遭各種花樣腐蝕：加收快速運送費、提高免收運費最低消費門檻等，成本最後都轉嫁消費者，商家才能維持利潤，消費者還是通膨高漲的最終受害人。

劍橋零售顧問公司合夥人莫瑞斯(Ken Morris)說，零售業者把「免運費」當作推銷工具的日子不多了。他說，零售業愈來愈像航空業：換好一點的位置要加錢、托運行李也要加錢。

多數商家提高售價來抵銷「免運費」的成本負擔，但物價和運費雙漲，是「免運費」難以維繫的真正原因。

亞馬遜標榜免運費，利用年消費額多寡分會員等級的策略，再從集團其他事業的營利「支援」，等於挾雄厚的資本，逼迫競爭對手不得不也祭出「免運費」以招徠顧客，造成近四分之三網路零售商提供各種形式免運費優惠的局面，但其中45%商家規定，單筆交易額必須達到某一程度才能享有「完全免運費」。

而聯合包裹服務(UPS)、聯邦快遞(FedEx)、美國郵政等物流業者收費高漲，網路銷售公司不得不重新估算，讓客戶沉浸於免運費的購物優惠，自己要付出多少代價。

物流顧問公司DHL eCommerce Solutions America執行長史布拉特(Lee Spratt)說，零售業者最優先的事項是降低運送貨物到客戶手中的成本，速度倒成為其次。

網路電商如亞馬遜、狗食專賣店愛因斯坦寵物店、服飾賣家Zara、鞋業Foot Locker等，紛紛在精算它們能提供免運費到何種地步，才不會虧本。

亞馬遜 零售業 零售商

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