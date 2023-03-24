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美與3太平洋島國談續簽協定 擬20年經援70億美元

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
圖為密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛。(美聯社)
圖為密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛。(美聯社)

美國國務院官員今天表示，政府正尋求未來20年向3個太平洋島國提供70多億美元經濟援助。鑑於中國在此區勢力日益擴大，這些資金被視為可避免美國盟邦受到中國政府影響的關鍵。

路透報導，華府今年稍早表示，在商談續簽自由聯合協定（Compact of Free Association, COFA）上，已與馬紹爾群島、帛琉和密克羅尼西亞聯邦（FSM）就美國經濟援助條款達成共識，但未提供細節。

根據1980年代首次達成的協議，美國保留協防這些島嶼的責任和進入太平洋大片區域的專屬權。美國與帛琉簽署的COFA條款將於2024年到期，與馬紹爾群島和密克羅尼西亞簽訂的協定將於2023年稍晚屆滿。

參與COFA談判的國務院高層官員波克拉吉（Jane Bocklage）在國會聽證會上表示，拜登政府2024年度預算要求，包括續約COFA的20年71億美元撥款；其中有65億美元用於直接經濟援助，有6.34億美元是用於在這3個島國擴展美國郵政服務的未資助費用。

波克拉吉說：「我們正非常、非常努力地要與這3個國家完成最後談判。目標是幾週內完成，而不是幾個月。」

她又說：「若沒有新的經濟援助條款，我們真的會任由這3個國家對掠奪行為和脅迫舉動敞開大門。」波克拉吉暗指中國向太平洋島國示好。

儘管這3個國家仍與華府保持著密切聯繫，但他們抱怨說，美國實際的援助並未與美國的義務齊步，批評人士警告說，未能達成新條款協議，可能會促使3國轉向中國尋找資金，或增加貿易和觀光方面的往來。

美國的基地設置和軍事使用權不是談判的主題，但專家表示，作為主權國家，若3國對美國提供的支援不滿，隨時可終止這些協議。

國務院 華府 美國郵政

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