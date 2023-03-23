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抖音國會聽證 周受資：TikTok獨立於中國 不應被禁

出席國會聽證 TikTok執行長周受資是誰？

世界新聞網／即時報導
TikTok執行長周受資。(路透)
TikTok執行長周受資。(路透)

TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)23日在國會作證，答覆國會議員有關抖音對年輕用戶的影響，以及由中國企業家創立的抖音可能帶來的國家安全風險問題，也讓公眾對他的來頭倍感好奇。

紐約時報報導，40歲的周受資在新加坡出生長大。他曾經強調，自己和妻子以及兩個孩子都住在新加坡。跟各大矽谷科技巨頭的執行長不同，他沒有傳統的科技從業背景，從倫敦大學學院(University College London)經濟系畢業後，他先在高盛從事投資銀行工作，後來在哈佛大學取得MBA學位。在哈佛大學讀書期間，周受資有在臉書實習過，但畢業之後就加入了風險投資公司DST Global。因為會講中文，他在DST Global任職期間也成為了公司跟中國對接的最佳人選。在2013年，他幫助投資的中國科技公司最終也成為了TikTok的母公司，字節跳動(ByteDance)。

周受資在2015年加入了中國智能手機公司小米，成為財務長，帶領公司上市，並在2019年成為小米國際業務的總裁。

2021年他加入TikTok，先任職財務長，後很快就成為執行長。當時，公司正因為跟中國政府的關聯而深陷輿論場。他鮮有露面，而是直到去年秋天關於TikTok國安問題越來越在美國受到爭議，才屢屢公開為公司發聲。過去的幾個月裡，他出席歐美多個論壇、與國會議員見面，今日也步入國會聽證會，試圖說服各國政府相信：TikTok獨立於中國政府的影響。

據BBC報導，自從今年2月起在TikTok開設個人帳號，周受資常跟追蹤者分享個人生活點滴，從去看超級盃比賽，到跟明星互動。這周一，人在華府的周受資在TikTok發布一條影片，詢問大家有沒有需要他向國會議員說些什麼，還表示「這對我們來說是一個關鍵時刻。這可能會將TikTok從你們1.5億人手中奪走。」

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