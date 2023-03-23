攻擊並搶劫亞裔婦女嫌犯 20萬保釋金獲法官砍半

越裔女子張農領錢後遭搶匪襲擊，導致脊髓受傷，預計需要數年才能康復。(GoFundMe網站)

住在休士頓 地區的44歲越南 裔婦女張農(Nhung Truong)，上個月從銀行提款離開後，遭到17歲嫌犯哈雷爾(Joseph Harrell)攻擊並搶走4300元現金。檢方請求法院裁定保釋金20萬元，但德州 哈里斯郡(Harris County)地方法院法官克莉絲汀‧蓋尼(Kristin Guiney)22日裁定同意砍半。

育有三名兒女的張農2月13日遭到攻擊後脊髓骨折，陷入癱瘓。

警方上周以加重搶劫罪(aggravated robbery)罪嫌逮捕哈雷爾。根據警方調查，張農離開銀行之後被哈雷爾尾隨跟蹤長達24哩。張農遭到攻擊摔倒而重傷，4300元現金被搶走。

哈雷爾落網後，檢察官向法院請求裁定保釋金20萬元。檢方指出，哈雷爾遭控非法持槍，今年1月26日才剛以100元交保獲釋，交保期間再度犯罪。

哈雷爾的公設辯護人凱薩琳‧艾凡斯(Catherine Evans)則向法院指出，哈雷爾的家屬根本無力籌措保釋金。

法官蓋尼22日同意讓哈雷爾保釋金減半到10萬元。

艾凡斯接受福斯新聞網站(Fox News Digital)訪問時說，法官同意讓哈雷爾以10萬元交保的條件，包括24小時居家監禁以及配帶GPS衛星定位追蹤裝置。

影片來源：YouTube KHOU 11