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利用屋主有精神病 新州男造假文件 偷錢轉移房產

編譯潘勛／即時報導
36歲男子紹特斯利用紐瓦克市一名女屋主精神失常，在授權書上偽造她簽名，盜走女子11萬元以上的款項，並把她名下房屋轉為己有。（埃塞克斯郡懲教局照片）
36歲男子紹特斯利用紐瓦克市一名女屋主精神失常，在授權書上偽造她簽名，盜走女子11萬元以上的款項，並把她名下房屋轉為己有。（埃塞克斯郡懲教局照片）

新澤西州埃塞克斯郡(Essex County)檢察官辦公室表示，36歲男子紹特斯(Obadiah Salters)利用紐瓦克(Newark)市一名女屋主精神失常，在授權書上偽造她簽名，盜走女子11萬元以上的款項，並把她名下房屋轉為己有，陪審團判定紹特斯被控的24項竊盜、偽造文書罪名全部成立。

新聞網站NJ.com報導，郡檢察官辦公室金融犯罪組2016年12月開始偵辦紹特斯涉嫌偽造文書及盜竊一名40餘歲女性金錢、房產的罪行；女子的精神狀況經診斷為有問題。

郡檢辦公室指出，那一年9月，紹特斯在授權書上偽造女子簽名，讓自己取得代她行事的法定權力。文件向埃塞克斯郡地契及房貸登記處記錄在案。

兩個月後，紹特斯又偽造女子簽名，這次是在地契上，把女子位於瑞吉街(Ridge Street)房屋的權利、產權、收益全轉移給自己。女子自小便住在那棟屋子，已超過40年，據估價值為17萬2000元。

官方表示，公證人作證說，授權書及地契公證時，女子都不在場。紹特斯另被控偽造女子簽名、女子已逝母親的簽名，盜用多張支票，轉存到他的銀行戶頭，總計逾11萬元。

紹特斯經檢方起訴，陪審團在3月中旬聽審四天後，判決紹特斯被控罪名全部成立，量刑日期定在5月4日。

承辦本案的助理檢察官艾莉遜‧科羅丹(Allison Korodan)表示，這麼多年過後，被害人終於取得正義，全案告終；她感謝陪審團細心審理這樁詐欺案的證據。

檢察官 新澤西州 支票

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