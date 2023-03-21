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新州夫婦結婚近54年竟沒登記 怎樣證明是合法夫妻？

編譯尤寶琪／即時報導
斯圖拉克夫婦結髮已近54年，但是新澤西州卻無他們結婚的紀錄；現在這對老夫妻得向法院證明，他們真的是合法夫妻。此為示意圖。(Getty Images)
斯圖拉克夫婦結髮已近54年，但是新澤西州卻無他們結婚的紀錄；現在這對老夫妻得向法院證明，他們真的是合法夫妻。此為示意圖。(Getty Images)

高齡80歲羅伯特．斯圖拉克(Robert Stulack)和72歲的妻子南希(Nancy Stulack)，結髮已近54年，但根據新澤西州政府資料，兩人的婚禮根本沒發生過；現在，這對老夫妻得向高等法院證明，他們真的是合法夫妻。

根據提交給高等法院法官巴勒德(Robert Ballard)的文件，這對老夫妻是在申請退休金遺屬福利(pension survivor's benefits)，要提出結婚證明時發現，政府居然沒有兩人的結婚紀錄。

斯圖拉克夫妻儘管結婚並同居了53年，在新澤西州和賓州共同擁有房屋、電話號碼、帳單和汽車，且撫養了兩個兒子，但沒有人有他們的結婚證明或證書的紀錄。

如果兩人結婚還不到七年，那他們還可以提交「延遲婚姻註冊」(Delayed Report of Marriage)來解決問題，但自羅伯特和南希兩人在教堂交換誓言以來，都已經過了半個多世紀了。更不用說幫兩人證婚的神父，早在35年前就去世了，兩位證婚人也找不到，讓事情變得複雜。

斯圖拉克夫婦說：「我們是在大教堂結婚，還登了報紙，而且有結婚證書，他們怎麼能說我們沒結婚呢？我從沒聽過這種事。」

他們的律師馬頓二世(Richard Mattoon II)也沒有聽說過，表示一但經由法官審理，這情況會被視為簡單的行政錯誤，並做出補救。

馬頓二世指出，「顯然是神父忘了，或教區裡的人不知道在幹什麼，或弄丟了，導致結婚證明未被提交，我們只是想讓他們明白，斯圖拉克已經結婚50多年了。我自己當了29年的警察，我不會允許政府說我妻子在我過世後，拿不到我養老金的情況發生。」

其他可能性包括：自從斯圖拉克在1969年結婚以來，當地政府紀錄曾多次移動，可能導致結婚證丟失；也可能是因為兩人最初的結婚日期移動了約兩個月，因此造成混亂。

為了證明兩人的婚禮的確發生過，斯圖拉克夫妻提交了新聞剪報、教堂紀錄和婚禮賓客的宣誓聲明。

新澤西州 退休金 警察

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