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TikTok執行長：更多議員提禁用 公司面臨關鍵時刻

中央社華盛頓21日綜合外電報導
AppTikTok執行長周受資表示，隨著愈來愈多美國議員出於國安考量尋求禁用TikTok，TikTok正面臨關鍵時刻。(美聯社)
AppTikTok執行長周受資表示，隨著愈來愈多美國議員出於國安考量尋求禁用TikTok，TikTok正面臨關鍵時刻。(美聯社)

短影音分享應用程式（App）TikTok執行長周受資表示，隨著愈來愈多美國議員出於國安考量尋求禁用TikTok，TikTok正面臨關鍵時刻。

路透社報導，周受資今天在上傳到TikTok的影片中表示，目前TikTok在美國每月有超過1.5億活躍用戶。他說：「美國幾乎有一半人口都在使用TikTok。」

他23日將出席眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會。周受資說：「部分政壇人士已開始討論禁用TikTok，現在這可能會讓你們所有的1.5億人無法使用TikTok。」

他希望TikTok用戶踴躍留言，以讓美國議員了解「你們為什麼喜歡TikTok」。

周受資也表示，有500萬家美國企業正透過TikTok來接觸客戶。

TikTok的批評者擔心，美國用戶個資可能透過App落入中國政府手中。母公司為中國字節跳動的TikTok則反駁所有間諜行為指控。

TikTok今天也宣布更新社群自律公約，並提供更多有關保護美國用戶個資計畫的細節。TikTok表示，去年開始將新的美國用戶資料轉移到甲骨文雲（Oracle Cloud）後，本月已著手刪除維吉尼亞州和新加坡資料中心的用戶備份資料。

TikTok 個資 維吉尼亞州

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