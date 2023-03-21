6G白皮書來了 中美6G競賽或將加速

中國電信公司中國移動與英國沃達豐公司、美國蜂窩電信公司聯合牽頭的《6G需求與設計考慮》白皮書在近日發布。（中新社）

據《北京 商報》報導，中國電信公司中國移動與英國沃達豐公司（Vodafone）、美國蜂窩電信公司聯合牽頭的《6G需求與設計考慮》白皮書在全球移動網絡運營商組織NGMN聯盟（Next Generation Mobile Networks Alliance，下一代移動網絡聯盟）正式發布。6G發展的腳步正在加速，也意味中美在6G的競賽也將越白熱化。

報導指出，該白皮書聚焦於6G需求與設計規範，目的在為國際標準組織提供指導與參考。白皮書從運營商立場定義了6G需求，包括實現數位包容、能源效率、環境可持續性和靈活部署的演進路徑需求以及未來用例的新能力需求，且提出6G系統架構與設計考慮。

據業內人士比喻，如果4G通訊技術下載一部電影的時間需要60秒，那麼5G 通訊技術就只需要0.5秒，6G通訊技術就僅需要0.005秒。

事實上，中美雙方的競賽已經從5G，直接加速至6G。作為5G的領先企業華為在2018年便開始研究6G，並計畫在2029年前實現6G的商用部署。

中國官方也持續推進6G創建。中國工信部部長金壯龍在兩會期間的「部長通道」中表示，中方目前正在總結推廣5G經驗，支持產業界組建了6G推進組，產學研用集中發力，加強國際合作，加快6G研發。預計在2027-2030年左右為系統組網試驗階段，研發6G 預商用設備，開展6G關鍵產品測試，全面驗證和優化6G能力。

為了彎道超車，外媒近年多報導美國在6G技術上多所布局，美國國防部下屬的高級研究計畫局（DARPA）從2016年開始籌建合資集團，並在2018年宣布資助由30多所大學的合作項目，計畫在5年內投資約2億美元，用於微電子領域，該項目被認為與6G有關。

據中國科學技術訊息研究所在去年7月發表於《全球科技經濟瞭望》的文章中指出，以中國、美國、日本 、韓國等為代表的國家在6G技術發展上處於世界領先地位，專利申請量佔全球80%，是6G技術專利申請的主要國家。其中中國佔比30%排名第一；美國專利量佔比20%，排名第二；日本專利量與美國相近，排名第三，全球佔比也是20%。

儘管中國專利量佔比超前，但中國工程院院士倪光南曾對此表示不能掉以輕心，要繼續加強知識產權申請和專利布局能力。最重要的是利用科技研發能力，包括要解決中國半導體領域依賴的問題。