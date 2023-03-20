影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

一架從加州安大略飛往紐約的捷藍航空上，空服員抱著貓尋找失主。(擷自推特@Yi Shun Lai)

一架從加州 安大略飛往紐約甘迺迪機場 的捷藍航空(JetBlue)，日前上演「貓咪脫逃記」：一隻灰白相間花色的貓咪從貓籠溜出來，在機艙裡逛大街，導致空服員不得不把他抱起，在乘客走道間進行「失貓招領」；其中空服員一臉無可奈何的表情，在推特 上已獲得13萬點讚及1.4萬轉推。

「有誰掉了貓嗎？灰白相間的貓？」空服員逐排詢問乘客。後來她又補了一句：「他很重。」

這一幕被拍下放上推特，有人回應：「怎麼我就沒有搭到這樣的班機？」有人說：「空服員的表情就像是在說，才領這麼點薪水，沒想到還得抓貓…。」

幸好貓咪很快與主人重逢，主人下機後，還在該串貼文下留言招認：「那是我們家的布萊恩(Brian)啦！謝謝大家的關心，他現在很安全，狀態很好。」貓的主人還在影片中問他：「你後不後悔自己在飛機上跑出來？要不要跟大家說對不起？」

主人最後說：「他顯然沒有歉意。」