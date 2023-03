影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

一架從加州 安大略飛往紐約甘迺迪機場 的捷藍航空(JetBlue),日前上演「貓咪脫逃記」:一隻灰白相間花色的貓咪從貓籠溜出來,在機艙裡逛大街,導致空服員不得不把他抱起,在乘客走道間進行「失貓招領」;其中空服員一臉無可奈何的表情,在推特 上已獲得13萬點讚及1.4萬轉推。

「有誰掉了貓嗎?灰白相間的貓?」空服員逐排詢問乘客。後來她又補了一句:「他很重。」

這一幕被拍下放上推特,有人回應:「怎麼我就沒有搭到這樣的班機?」有人說:「空服員的表情就像是在說,才領這麼點薪水,沒想到還得抓貓…。」

幸好貓咪很快與主人重逢,主人下機後,還在該串貼文下留言招認:「那是我們家的布萊恩(Brian)啦!謝謝大家的關心,他現在很安全,狀態很好。」貓的主人還在影片中問他:「你後不後悔自己在飛機上跑出來?要不要跟大家說對不起?」

主人最後說:「他顯然沒有歉意。」

That’s our big boy Brian! Thank you for all the love, he’s safe & sound but definitely not sorry haha pic.twitter.com/GDg3Bwzv4p