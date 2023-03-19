我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

228事件「二七部隊」部隊長鍾逸人102歲病逝

人類準備好了嗎？AI改變世界影響力大過電和網路

中央社舊金山18日綜合外電報導
美國OpenAI開發的ChatGPT聯天機器人成為當前最紅的話題，未來也將讓許多人失業。（Getty Images）
美國OpenAI開發的ChatGPT聯天機器人成為當前最紅的話題，未來也將讓許多人失業。（Getty Images）

觀察家表示，通用人工智慧（AGI）的興起將為世界帶來「數量級」的變化；但，我們準備好了嗎？

法新社報導，AGI可將人們從瑣碎的任務中解放出來，並開創一個富有創造力的新時代。但專家警告，這種歷史性的範式轉變可能威脅就業，並引發無法克服的社會問題。

舊金山新創公司Runway執行長陳思齊告訴法新社，從電力到網路，過去許多技術進步帶來強大的社會變革，「但我們現在關注的是智慧本身…這是我們第一次能夠創造智慧本身，並增加它在宇宙中的數量」，因此變化將「比歷史上其他所有技術變革還要大」。

陳思齊表示，這種令人興奮但也令人恐懼的改變是「雙面刃」，我們希望它是一種「盡可能可控」的工具。

去年底發布的ChatGPT使AGI的夢想離現實更近了一步，開發ChatGPT的OpenAI本周又發布了更強大的版本GPT-4。

微軟支持的OpenAI大獲成功，在矽谷引發競賽，科技巨頭紛紛試著提升它們的AI工具水準，但對聊天機器人偏離軌道仍抱持謹慎態度。

AI興起讓人產生人類工作是否受到威脅的問題，也對創作的真實性打上問號，因為歌曲、圖像、藝術等是由軟體而不是人所創造。

人類會迴避教育，轉而依賴軟體來代替他們思考嗎？可以信任誰，來負責讓AI公正、準確並適應不同國家和文化的任務呢？

OpenAI表示打算逐步建構AGI，以造福全人類為目的，但也承認這個軟體存在安全缺陷。

OpenAI科學長蘇茨克維（Ilya Sutskever）接受「麻省理工科技評論」（MIT Technology Review）訪問時表示，安全是一個「過程」，公司「非常希望各方能提出某種流程，允許較慢發布具備這些完全前所未見能力的模型」。

OpenAI開發的ChatGPT聯天機器人成為當前最紅的話題，未來也將讓許多人失...
OpenAI開發的ChatGPT聯天機器人成為當前最紅的話題，未來也將讓許多人失業。（觀察者網）

AI ChatGPT 就業

上一則

冷凍水果疑染A肝 好市多、喬氏超市回收

延伸閱讀

中國首例 同時染2種Omicron毒株 專家：可能性極低

中國首例 同時染2種Omicron毒株 專家：可能性極低
每周一書／AI世代與我們的未來

每周一書／AI世代與我們的未來
AI需要什麼人文素養 李飛飛、龍應台對談

AI需要什麼人文素養 李飛飛、龍應台對談
AI需要什麼人文素養？李飛飛、龍應台22日深度對談

AI需要什麼人文素養？李飛飛、龍應台22日深度對談

熱門新聞

根據可靠消息指出，中國駐外簽證機關將從3月15日起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，這也意味著原來因為疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從15日起重新使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

2023-03-13 14:33
川普預告自己將被逮捕。（美聯社）

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

2023-03-18 08:54
數百名要由委內瑞拉人組成的移民，12日試圖硬闖美國與墨西哥交界邊關。(擷自NBC畫面)

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

2023-03-13 11:35
內布拉斯加州一名八年級學生去年吃了老師提供的燕麥棒(granola bar)後過敏發作死亡。圖為燕麥棒示意圖，(Getty Images)

八年級學生吃了老師給的燕麥棒後死亡 學區100萬和解

2023-03-15 09:08
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供10萬元的獎金。(取材自推特)

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

2023-03-17 13:37
一名德拉瓦州男子的土地遭鄰居侵占，提告後卻敗訴。(取自Google Maps)

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

2023-03-13 09:37

超人氣

更多 >
曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
冷凍水果疑染A肝 好市多、喬氏超市回收

冷凍水果疑染A肝 好市多、喬氏超市回收
格林喊紅藍分治「國家級離婚」民調推估6600萬人相挺

格林喊紅藍分治「國家級離婚」民調推估6600萬人相挺