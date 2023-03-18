準新娘意外毀容 母竟要雙胞胎姊「頂替辦婚禮」

離譜媽要求雙胞胎女兒在婚禮上「貍貓換太子」。（示意圖，取材自上觀新聞）

這樣的「狸貓換太子」戲碼能接受嗎？同卵雙胞胎指的是，在兩人共享「100%」DNA 的情況下，接受完全一致的染色體以及基因遺傳物質，導致兩人除了性別一樣之外，連外貌都難以分辨；美國有這麼一名雙胞胎姊姊無奈表示，由於即將結婚的妹妹出車禍 導致毀容，竟讓媽媽腦洞大開要求姊姊假扮新娘上場。

原PO在知名論壇「Reddit」發文提到，自己的雙胞胎妹妹潔希（Jess）原本預計在春天舉辦婚禮，卻意外發生嚴重車禍導致臉部毀容，而醫生也認為沒辦法趕在婚禮前讓傷勢復原，這代表只有延後婚禮、或是帶著傷疤結婚兩個選項；這樣的消息對潔希來說無疑是晴天霹靂，原PO也透露儘管自己和母親極力安慰、但基本沒什麼用處，潔希仍是哭了好幾天。

然而當原PO以為只能將婚禮延期時，媽媽竟異想天開的要求原PO「假扮成妹妹參加婚禮」，畢竟婚禮的預訂事宜都已經喬好，倘若要延期、至少要等到2025年之後；不過原PO強調自己知道婚禮對妹妹來說意味著什麼，因此聽到提議的當下就果斷拒絕，卻沒想到反遭媽媽情緒勒索，直呼這不過就是參加一場婚禮而已，認為「只是拍照」沒有什麼關係。

雖然當下就拒絕了媽媽的提案，但原PO也坦承私下確實認真思考過這樣的可能性，對此大批網友明確表達反對立場，認為婚禮本來就不只是拍照這麼簡單的一件事情，也不認為潔希本人會願意同意這樣的做法；事後原PO表示，自己已經和潔希的未婚夫討論過，目前應該是確定朝婚禮延期的方向處理，而首要之務則是幫妹妹走出車禍後的壓力創傷。

準人妻車禍毀容！媽逼雙胞胎姊「扮新娘上陣」：這又沒什麼https://news.tvbs.com.tw/world/2070991

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