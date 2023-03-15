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2月全美雜貨價格漲 好在蛋價終於跌了

記者張大仁、編譯周芳苑／即時報導
蛋價看來似有回跌，但復活節期間由於需求增加還可能上漲。(路透)
蛋價看來似有回跌，但復活節期間由於需求增加還可能上漲。(路透)

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)最新資料顯示，2月全美食品雜貨價格上漲，但蛋價終於回跌，讓近幾個月來為雜貨店雞蛋價格飆升所苦的消費者鬆了口氣。根據通貨膨脹的關鍵指標消費者物價指數(CPI)，2月雞蛋平均價格較1月下跌近7%。

根據聖路易斯Fed分行追踪的聯邦數據，一打大號A級雞蛋在2月的價格為4.21元，較1月的歷史高點4.82元下降13%，單月下降率為9月來首見。即便價格下跌，但與去年同期相較，蛋價仍大漲55.4%，為所有消費品或服務中最大漲幅。

在2022年初，大號A級雞蛋平均價格僅每打1.93元。

消費價格似乎有跟上批發價格的趨勢，各單項食品跨年價格幾乎都上漲，人造奶油飆漲39.8%、奶油20.7%、 麵粉19.8%，麵包15.8%，早餐香腸9.7%、家禽9.5%；冰淇淋 13.9%、奶酪9.4%、牛奶8.1%。水果蔬菜總體價格上漲 5.3%，冷凍蔬果更飆漲 15.8%；但雜貨店和其他零售商支付給雞蛋供應商的批發雞蛋價格在1月和2月暴跌。

經濟學者說，雞蛋價格的急劇上漲主要源於一種高致病性禽流感，這種疾病在禽類中傳染，在2022年讓創紀錄數量的禽類死亡，包括產蛋母雞。

在過去幾年裡，病毒通常在春季之後消失。但專家說，去年秋天它再次出現，在寒假前後的雞蛋需求旺季抑制了雞蛋的生產。

雞蛋供應商Eggs Unlimited全球貿易策略師莫斯科朱里(Brian Moscogiuri)表示，現在售價下降也反映了年初消費者需求的下降，這是典型的季節性模式。

自去年12月以來，商業食用雞蛋農場沒有出現新的禽流感確診病例，給了供應商喘息的時間。

莫斯科朱里說，「還會再度出現瘋狂的、創紀錄的定價嗎？不會了」。

然而專家表示，由於復活節前後的需求普遍強勁，雞蛋價格可能會在4月的復活節前再次上漲，禽流感也有可能再次出現。

2月全美蛋價終於回跌，讓近幾個月來為雜貨店雞蛋價格飆升所苦的消費者鬆了口氣。圖為...
2月全美蛋價終於回跌，讓近幾個月來為雜貨店雞蛋價格飆升所苦的消費者鬆了口氣。圖為德州奧斯汀一名消費者正在選購雞蛋。(Getty Images)

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