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Google文件與Gmail導入生成式AI 自動寫文案草稿

中央社台北14日電
Google宣布在Google文件和Gmail推出採用AI技術的寫作功能。(美聯社)
Google宣布在Google文件和Gmail推出採用AI技術的寫作功能。(美聯社)

Google今天宣布，正將生成式AI（Generative AI）帶入生產力套件Workspace中，首先在Google文件和Gmail推出採用AI技術的寫作功能，可根據主題自動生成文案草稿，或將筆記轉化為會議紀錄和工作項目。

Google Workspace產品副總裁沃里奇（Johanna Voolich）在官方部落格發文說，人工智慧（AI）在建構產品方面帶來許多革新，在Google的生產力套件中，先進的AI技術已協助30億使用者透過智慧撰寫和智慧回覆節省更多時間，包括在Google文件撰寫摘要，並防範惡意軟體和網絡釣魚攻擊。

沃里奇說，Google現在嘗試將生成式AI的功能導入Workspace，讓使用者能以前所未有的方式進行創作、互動交流和協作。首先在Google文件和Gmail中，向值得信任的測試人員推出第一款採用AI技術的寫作功能。

只要在Google文件輸入想撰寫的主題，就能立即產生草稿，還可以與AI協同合作夥伴一起潤稿和編輯，並根據需求獲得更多建議。

此外，「重新編寫」功能可協助使用者將Gmail行動版中的筆記，轉化為精美的會議紀錄和工作項目。

沃里奇指出，採用AI技術的應用會隨著使用者的回饋而逐漸改善。Google將在3月起，從美國的英文版開始，先向部分值得信任的測試人員推出這些新功能體驗。經過反覆測試和改善後，才會將這些服務提供給更多國家、地區和語言的使用者。

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