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矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

編譯徐薏茹／綜合10日電
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)

矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)宣布關閉，包括前Lyft高層里維(Dor Levi)等十幾名科技投資人10日到矽谷銀行曼哈頓分行試圖領出現金，銀行不得不請警方到場處理。

SVB投資人的保險存款僅25萬元，在投資人間引發恐慌，波士頓公司FarmboxRx執行長艾什莉·泰納(Ashley Tyrner)說她在SVB至少有1000萬存款，她一直瘋狂打給銀行，直呼：「這是我人生中最糟的18個小時。」

這是兩年多來第一家美國聯邦存款保險公司(FDIC)保險的銀行倒閉，此次銀行關閉預計將對科技業造成重大衝擊，許多新創公司以SVB作為唯一的帳戶與貸方。

前Lyft高層里維與其他投資人上午8時左右現身曼哈頓分行，里維表示SVB的一名銀行家告訴他唯一能轉移資金的方法是到當地分行取得出納員的支票，「每分鐘都有更多的創辦人前來。」

SVB阻止這些投資人入內，隨後警方到場處理，里維表示紐約市警察態度友善，指示一不願離開SVB銀行的人離開，里維放棄取出現金後也離場了。

CNBC訪問數名投資人與科技業高層，他們對SVB關閉表達震驚，一些人將此與2008年破產的雷曼兄弟銀行(Lehman Brothers)比擬。

受訪者普遍認為SVB在與客戶溝通方面表現糟糕，一名高管指出，先前SVB宣稱正在籌集資金，表示一切都「很好」的行為讓他們想起雷曼兄弟，雷曼兄弟當時也是類似的表現。

幾名創業投資人迅速通知投資組合公司將資金從SVB轉移至美林證券(Merrill Lynch)、第一共和銀行(First Republic)、摩根大通(JP Morgan)等銀行，以免下周無法支付員工薪資。

隨著恐慌蔓延以及FDIC介入，資金被鎖的公司已出現提領現金與發放工資問題。一名新創公司創辦人向CNBC透露，他與30多名創辦人交談，大小公司都受到影響。

矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為加州聖塔克拉拉...
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為加州聖塔克拉拉郡警方前往矽谷銀行總部維安。(美聯社)

SVB 投資 矽谷銀行

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