我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國外交突破 北京促沙烏地阿拉伯與伊朗復交

把握預訂酒店最佳時間 有機會以最低價格入手

川普將出版名人來函 分享與歐普拉、英女王對話

中央社華盛頓9日綜合外電報導
前總統川普將一些世界大人物給自己的信函，並集結成冊出版。(美聯社)
前總統川普將一些世界大人物給自己的信函，並集結成冊出版。(美聯社)

美國前總統川普和出版商今天說，一些世界大人物如美國前總統尼克森（Richard Nixon）、北韓領導人金正恩和脫口秀主持人歐普拉寫給川普的150多封信，4月將集結成冊出版。

法新社報導，這本名為「給川普的信」（Letters to Trump，暫譯）尺牘集，收錄了外國領導人、媒體人物、運動員和產業界大亨寫給川普（Donald Trump）的「美妙而且經常是私密」的信函。

贏家團隊出版社（Winning Team Publishing）創辦人高爾（Sergio Gor）對法新社發表聲明說：「總統、王室成員、名流和商業大亨有何共同點？那就是他們都喜愛川普。」

聲明中說：「川普早在步入政壇之前就有非凡的人生，但沒有任何一本書如同『給川普的信』一般，凸顯出川普具有代表性的人脈關係。因此我們非常高興能與讀者分享。」

這本書收錄跨越40年間的來函，包括歐普拉（Oprah Winfrey）曾在2000年對川普說：「我們不競選公職太可惜了。我們會是多好的搭檔啊！」

歐普拉這麼說，是因為川普在先前寄給她的信中，提到自己所著「我們理應擁有的美國」（The America We Deserve，暫譯）一書的節錄內容，當中說歐普拉是他理想的副總統人選。川普目前正在競選下屆美國總統。

美國政治網站Axios報導，現年69的歐普拉告訴現年76歲的川普，那些話讓她「有點感動」。

這些公諸於世的信函是由川普親自挑選。其中許多是當他仍只是曼哈頓（Manhattan）一名地產商和電視實境秀明星時，一些同樣是流行文化界的巨星寫給他的信。當時川普的形象較有魅力，比較不會激起兩極反應。

諸如美國流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）、硬漢演員克林伊斯威特（Clint Eastwood）和職籃球星歐尼爾（Shaquille O'Neal），都在這本320頁的精裝書中占有重要篇幅；還有去年9月辭世的英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）。

川普 歐普拉 英國女王

上一則

紅寶石公主號逾300人嘔吐腹瀉 疑染諾羅病毒

延伸閱讀

又受傷…麥康諾跌倒腦震盪 住院觀察 拜登發文祝康復

又受傷…麥康諾跌倒腦震盪 住院觀察 拜登發文祝康復
川普受邀下周在紐約大陪審團前作證

川普受邀下周在紐約大陪審團前作證
查艷星封口費案 川普前發言人希克斯遭紐約市檢約談

查艷星封口費案 川普前發言人希克斯遭紐約市檢約談
殭屍網絡疑在美國 數萬推特假帳號捧川普 建議德桑提斯當副手

殭屍網絡疑在美國 數萬推特假帳號捧川普 建議德桑提斯當副手

熱門新聞

4名美國公民進入墨西哥後遭持槍歹徒綁架的影像曝光。(截自KHOU 11影片)

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

2023-03-06 13:40
墨西哥警方站在事發的白色廂型車旁。(美聯社)

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

2023-03-07 14:30
聯邦食品暨藥物管理局提醒消費者，Pharmedica和Apotex兩家藥廠所生產眼藥水被召回，原因是潛存污染風險，可能導致視力問題，甚至有其他更嚴重傷害。(美聯社)

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

2023-03-08 16:04
參院少數黨領袖麥康諾，8日在華府酒店摔倒後住院治療。（美聯社）

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

2023-03-09 13:50
中國長征二號丁運載火箭的一節殘骸在德州上空解體，美方擔心碎片會傷及民眾。這是長征二號丁運載火箭發射的資料照片。(新華社)

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

2023-03-09 21:01
由於簽證需求激增，中國駐美大使館4日宣布增加簽證申請預約名額，並延長辦公時間，以便發放更多簽證。圖為抵達首都國際機場的海外旅客。(Getty Images)

中駐美使館增加簽證申請預約名額 1條件者需重新申請

2023-03-04 22:03

超人氣

更多 >
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
快看世界／哪裡居民小費給最多？加州這城居榜首

快看世界／哪裡居民小費給最多？加州這城居榜首