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洛杉磯警圍捕在逃假釋犯 激烈槍戰3警傷、犯人亡

中新社／洛杉磯8日電
洛杉磯市8日發生槍擊事件，3名警察受傷，嫌犯死亡。(路透)
洛杉磯市8日發生槍擊事件，3名警察受傷，嫌犯死亡。(路透)

加州洛杉磯市8日發生槍擊事件，3名警察中彈受傷，嫌犯死亡。

綜合洛杉磯市警察局和洛杉磯時報等媒體，該槍擊事件發生於8日下午6時左右，地點位於洛杉磯市東部林肯高地的米申大道(Mission Road)和百老匯北路(North Broadway)附近。 

據報導，下午3時50分左右，洛杉磯市警方接到報警，在林肯高地(Lincoln Heights neighborhood)發現一名在逃的假釋犯。警察趕到現場後，這名男性嫌犯頑守屋內，拒絕服從警方命令。警方調來一支配備警犬的小組進行增援，並向嫌犯藏身處施放了催淚彈，嫌犯隨即走出房間向警察開槍。 

警犬小組的三名警察在交火中受傷。其中一名警察是防彈背心被擊中後彈片傷及腹部，另外兩名警察的手臂和腿部中彈。 

槍擊事件發生後，洛杉磯市警察局啟動了全市戰術警戒。特殊武器和戰術小組(SWAT)等大批警力趕赴現場增援，包圍了嫌犯藏身地點。當晚9時許，洛杉磯市警察局確認，該嫌犯已經死亡。 受傷警察被送往洛杉磯郡南加大醫療中心救治。洛杉磯市警察局局長表示，三名傷員均情況穩定。洛杉磯市市長巴斯(Mayor Karen)當晚也趕往醫院對受傷警察探望慰問。

洛杉磯市8日發生槍擊事件，3名警察受傷，嫌犯死亡。(路透)
洛杉磯市8日發生槍擊事件，3名警察受傷，嫌犯死亡。(路透)
洛杉磯市8日發生槍擊事件，3名警察受傷，嫌犯死亡。(路透)
洛杉磯市8日發生槍擊事件，3名警察受傷，嫌犯死亡。(路透)

警察 洛杉磯 槍擊

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