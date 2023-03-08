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科技裁員潮新商機？MBA課程招手「失業者」：免試申請

編譯季晶晶／綜合外電
多家商學院因應科技業裁員潮相繼宣布可免試申請MBA。（取材自西北大學Kellogg商學院網站）
多家商學院因應科技業裁員潮相繼宣布可免試申請MBA。（取材自西北大學Kellogg商學院網站）

美國科技業的裁員潮可能讓正在求職的MBA畢業生焦慮重重，但許多商學院卻從中發現商機，在他們看來，這是一大批潛在新生、有待開拓的龐大財源。

西北大學Kellogg商學院去年11月中率先宣布，科技業被裁員工申請研究所可以免考標準化測驗，其他十幾個MBA課程也相繼推出類似措施，例如失業申請者不必提供GMAT／GRE考試成績或免除昂貴申請費。

達特茅斯大學塔克商學院負責招生和經濟援助的執行董事Lawrence Mur’ray表示，「我們希望為一些才華橫溢者提供一條途徑，他們正處於十字路口，沒有太多時間可準備GMAT或申請流程」。這所商學院的新規定是，如果申請入學的人在2022年8月1日之後被解雇（不限行業），可要求豁免考試。

這種舉措在MBA招生的圈子裡引起迴響。一些學校的主管人員，MBA諮詢顧問和學生對此一不拘泥於流程的靈活務實作風讚不絕口。但也有觀察人士說，這對在職申請者不公平，而且在商學院申請人數持續下降之際，給人的感覺不好。據研究生入學管理委員會的2021和2022年調查，美國國內MBA申請人數大減25%。國際申請人數則成長19%。

MBA 360招生諮詢公司的Barbara Coward說：「對於那些必須參加考試的學生，這種豁免就像你買飛機座位時發現，憑什麼我要掏250美元，而那個人只要花30美元就行？ 」

申請商學院通常需要一年多的時間撰寫文件，收集推薦信和參加標準化考試。豁免考試可以大大縮短時程。

招生 裁員 西北大學

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