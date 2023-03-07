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奚落被資遣的推特身障員工 馬斯克道歉

編譯黃淑玲／綜合外電
推特執行長馬斯克。（路透）
推特執行長馬斯克。（路透）

推特（Twitter）患有肌肉萎縮（失養）症的員工卓萊弗森（Haraldur Thorleifsson）未被事先通知便被裁員，他在九天都未收到公司回應後，直接上推特詢問新老闆馬斯克，卻遭馬斯克奚落。馬斯克也為此道歉。

MarketWatch報導，馬斯克過去幾個月對推特揮大刀，200多人事先未收到通知，直接被封鎖在工作系統之外，因此卓萊弗森在無法登入工作系統時，就猜想自己被裁員了，因此詢問推特他是否還在職，但歷經九天都沒收到回覆，因此他轉而在6日試著推文直接問馬斯克，馬斯克則親自回覆，在兩人的一來一往中，卓萊弗森終於得到了答案，過程卻很荒誕。

馬斯克質疑卓萊弗森的工作、他的身障情況、還有需要安置（他需靠輪椅行動），還語帶奚落地說卓萊弗森「有個顯眼又活躍的推特帳號，也很有錢。」「他公開衝著我來的原因，就是要拿一大筆錢。」

不過，馬斯克7日稍晚改變態度，推文寫道：「我想為誤解哈里（卓萊弗森的暱稱）的狀況，向他致歉。我先前的相關推文，是基於被告知的不正確訊息，或是在某些情況下正確，但沒有意義。」「他正考慮留在推特。」

卓萊弗森在稍早的一封電郵中，形容這個經驗很「離奇」，「你有權開除我，但必須先通知我！」

事實上，冰島媒體之前讚揚卓萊弗森選擇慢慢領薪水，而非一次拿走很多錢，也形同打臉馬斯克的說法。卓萊弗森的新創公司Ueno在2021年被推特舊經營團隊收購時，也加入推特，而他選擇領薪水的原因，是因為要支付更高的稅率支持當地的社會服務與安全網。

另一方面，馬斯克7日在摩根士丹利投資人研討會上，談到推特財務時表示，推特現金流有機會在第2季轉正，他在形容過去幾個月很艱困之後，對推特前景感到樂觀。他說，目前推特一年的成本預估約為30億美元，但他也坦承「廣告正大幅下滑」。

推特 馬斯克 裁員

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