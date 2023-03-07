賓州女披薩店高喊種族歧視還嘴硬 被控罪馬上服軟

一名白人婦女在「艾米家披薩店」發出種族主義言論的視頻曝光後，該店立即爆紅生意大好。(取材自臉書)

賓州 一名白人女子早前在蒙哥馬利郡(Montgomery County)一間披薩店發出種族主義 言論，過程給人拍下並放到社媒，視頻在網上瘋傳。她最初對此仍不悔過，但在遭檢控後態度180度轉變，聲稱對事件深感抱歉。

這名女子是哈特波羅(Hatboro)的55歲註冊會計師麗塔．貝柳(Rita Bellew)，上周光顧「艾米家披薩店」（Amy's Family Pizzeria）披薩店時，指責店東昆努斯(Omar Quiñones) 在店內播放西班牙語電視。

貝柳質疑昆努斯的移民身份，指他是無知者及非美國人，吹噓自己與哈特波羅有長達幾個世紀的關係。她又把昆努斯及店內員工拍攝下來，指他們是「針對白人的種族主義者」，同時要求退款。

整個過程給人拍下來並放到TikTok，結果在網上瘋傳，披薩店獲得超過3300個讚，包括外州在內的大量訂單如雪花湧向該店。

警方表示在看到視頻後找到了貝柳，並告知被禁止進入該披薩店。她最初對此仍不在意，聳聳肩說「我是白人，我是白人，我是種族主義者，我實在太白了」。

然而當後來得悉被控種族主義恐嚇及騷擾罪後，態度立時轉變，說自己不是種族主義者而是保守派，並非前總統川普的支持者。

她說對事件深感抱歉，又說事發前的一星期處於困難時期，她的父親頻頻進出醫院，她自己也正治療乳腺癌，形容有如處在高壓鍋內。

警察局長加德納(James Gardener)說 ，他最初並不認為貝柳是仇恨犯罪 ，而是「客戶與企業之間的爭執，其中發表了一堆仇恨、刻薄的言論」。但根據賓州法律，種族恐嚇指控通常列為仇恨犯罪。

由於網上大量留言指責貝柳的種族言論，加德納表示理解之餘也因此擔心貝柳的安全，貝柳已聲稱受到威脅。此外貝柳身份公布前，網友把費城地區三名金髮女會計師誤認就是視頻中的白人婦女，使她們無端飽受騷擾。